Turismofobia: Así han sido los carteles falsos que han puesto en playas mallorquinas para ahuyentar a los 'guiris'

A día de hoy destinos como Baleares o Canarias son destinos completamente masificados, donde sus poblantes muchas veces se sienten atacados ante tanta masificación de gente. No hay sitio en las playas, ni en los restaurantes y los hoteles están hasta arriba. Una situación complicada para los residentes en las islas que año tras año se les complica su estancia en la que es su hogar.

Las playas de Mallorca han amanecido esta semana llenas de carteles que avisan de supuesto peligros a los bañistas. Desprendimientos de rocas, presencia de medusas o agua contaminada son solo algunas de las advertencias que se pueden leer en estos avisos. Sin embargo, hay un pequeño detalle a tener en cuenta: son falsos.

Carteles falsos para los turistas

Estos carteles tienen algo muy llamativo. A simple vista lo que podemos observar es que los carteles trasladan mensajes como 'cuidado, desprendimiento de rocas' o 'cuidado, peligro de medusas'. Sin embargo de estos mensajes lo único verdadero que tienen es el de ahuyentar a los guiris. Y es que tras estos dibujos los mensajes que tanto evaden a los guiris están llenos de mensajes positivos para todos los visitantes mallorquines que quieran acercarse a estas playas.

Mensajes falsos para lo turistas

Los carteles han sido vistos desde Cala Morlanda hasta Cala Bota en Manacor.

"Entra, el peligro no es de desprendimiento, es de masificación", aparece especificado en catalán en la parte inferior de algunos carteles. De igual manera, los avisos de "playa cerrada" cuentan con una advertencia en catalán indicando todo lo contrario: "Playa abierta".

En otros carteles indican que la ruta para llegar a la cala es de tres horas, mientras que el texto, escrito de manera que los visitantes extranjeros no puedan entenderlo, difunde un mensaje totalmente diferente: "Entra, ya sabes cómo llegar".

Revuelo en redes sociales

Desde que estos mensajes se hacían públicos en redes sociales ha sido mucho el revuelo en nuestros medios de comunicación y en redes sociales. "Cargaos una de las pocas fuente de ingresos que tenéis, veréis que bien os va", "estos son los mismos que te llaman racista por querer controlar las fronteras", "soy de mallorca, y esta es la consecuencia de que no hagan nada por arreglar la masificación del turismo, hay playas y calas que no se puede ni ver del atasco y coches que hay, dejan todo lleno de botellas, plasticos etc, es increíble que no puedas ir a una de las calas mas guapas de tu propia isla por culpa de esto y que no hagan ninguna politica para remediarlo, los que primero tenemos que disfrutarlo somos nosotros que por algo es nuestra isla y por eso la cuidamos, no como el turismo que lo arrasa y ensucia todo", son algunos de los mensajes que se han recibido y que han abierto.

Muchos opinan que esto es un erros ya que en el caso de baleares es una de las grandes fuentes de ingresos que recibe la comunidad. Mientras, otros residentes hablan desde su punto de vista donde cada verano no pueden disfrutar al 100% de sus playas. Una disputa que miremos en cada uno de los puntos de vista que se han creado tienen razón.