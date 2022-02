Mañueco defiende su gestión frente al "cambio" que pide Tudanca y la "honestidad" de Igea

9 Se lee en minutos Redacción | Agencias



El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Cs y exvicepresidente, Francisco Igea, han pugnado este lunes por las 'medallas' del Gobierno, tanto en la gestión de la pandemia como en otros ámbitos, mientras que el socialista Luis Tudanca ha rechazado tales éxitos y ha censurado que ahora el PP vuelva a prometer lo que no ha hecho en 35 años. Los tres candidatos han compartido pantalla en el primer debate electoral previo al 13-F, producido por RTVE desde las Cortes de Castilla y León, aunque Igea ha participado de forma telemática desde la casa de sus padres, en la que está confinado tras dar positivo en covid el pasado viernes, lo que ha condicionado la interacción entre el moderador, el periodista Xabier Fortes, y los interlocutores.

Tras unos primeros compases dentro de lo esperado, el primero en 'golpear' ha sido Igea, quien ha afeado a Tudanca la presentación de la moción de censura de marzo de 2021, pero ha sorprendido al añadir que "lo que nadie esperaba que es que el tránsfuga fuera el presidente", en referencia a la ruptura de la coalición del PP y Cs y el adelanto electoral decretado por Mañueco. Después se han sucedido los cinco bloques pactados, que han tenido en común un enfoque de Mañueco marcado por los ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y una defensa de su labor al frente del Ejecutivo, mientras que Tudanca ha cuestionado que no haya aprovechado las ayudas estatales y europeas e Igea se ha mostrado crítico con la honestidad de su hasta diciembre socio de Gobierno.

En el primero de los bloques del debate, Mañueco e Igea han protagonizado la disputa al dirimir quién estuvo más al frente de las decisiones frente a la covid, mientras que Tudanca ha reclamado al candidato popular que explique por qué no ha gastado buena parte de las ayudas del Gobierno central para superar la crisis del coronavirus. Mañueco ha afirmado que el candidato de Cs tiene la "memoria corta" porque durante la pandemia él se desplazó a los hospitales y a las empresas y pasó noches de madrugada junto a un director de banco y el secretario general de la Consejería de Sanidad para gestionar las compras de EPI: "no estaban ni usted ni la consejera", le ha espetado sobre la gestión de Verónica Casado, mientras que Igea la ha replicado que quien hablaba con el secretario general era él, con "horario de panadero", y que le podía dar hasta el nombre de algún piloto. Igea ha defendido que la Consejería de Sanidad, gestionada por Cs, estaba peleando por los aviones mientras que Mañueco "estaba escondido, haciendo de Sánchez. El más sanchista de los sanchistas que hay en la Comunidad".

En el segundo bloque, centrado en la educación, han coincidido en el buen nivel del sistema educativo, aunque han discrepado sobre las razones de ese éxito y también sobre los planes de futuro, con reproches a cuenta de la educación infantil de 0 a 3 años, ya que Mañueco ha garantizado que será gratuita a partir de septiembre para alumnos de 2-3 años, pero Tudanca le ha afeado que reitere una promesa incumplida. Mañueco e Igea han coincidido en defender una EBAU única, mientras que Tudanca ha pedido una mejor financiación para las universidades y becas.

"El Gobierno es del presidente"

En este bloque, la chispa ha saltado cuando Mañueco ha espetado a Igea que "el Gobierno es del presidente", ante lo que Igea le ha reprochado que el Gobierno "siempre tiene que ser el de todos y no el del presidente", y el candidato socialista ha aprovechado para evidenciar el enfrentamiento entre los exsocios de gobierno y sus "luchas de poder", en lugar de gestionar. En lo que sí han coincidido Tudanca e Igea ha sido en atacar por el tema de la corrupción al candidato del PP, quien ha pedido dejar a la justicia actuar y ha sostenido que se trata de asuntos que no le afectan "ni personal ni políticamente". "Los dos se ponen el traje de inquisidor" para "quemar en la plaza pública", ha sostenido Mañueco en referencia a las críticas por los casos de la trama eólica, el conocido como la Perla Negra o la financiación ilegal del PP que investiga un juzgado de Salamanca, y ha pedido que se deje trabajar a la justicia, defendiendo que "quien la hace la paga". Igea ha pedido explicaciones a Mañueco por que su consejero de Sanidad se reuniera el 23 de diciembre en su despacho en relación a un contrato de 800 millones de euros, por el transporte sanitario, y no estaba la reunión en la agenda de la Junta. "Mi honestidad es mi mayor legado a mis hijas. Quiero pasear con la cabeza bien alta y que mis hijas estén orgullosas de su padre", ha zanjado Mañueco.

Fiscalidad

En el cuarto de los bloques, sobre las propuestas fiscales, Mañueco ha atacado los "hachazos fiscales" que en su opinión pretende obligar a hacer el Gobierno a las autonomías y ha avisado de que él no lo va a permitir y que va a blindar su normativa, entre otras cosas la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Le ha replicado Igea, convencido de que ese impuesto no hubiera desaparecido si no hubiera entrado Cs en el Gobierno, mientras que Tudanca ha criticado que el PP haga competencia desleal a Castilla y León desde la Comunidad de Madrid y aplique una política fiscal de beneficios para las personas que más dinero tienen: "Quiere convertir a Castilla y León en un paraíso fiscal para los ricos".

Despoblación

Ante uno de los principales problemas de la Comunidad, como es la despoblación, Tudanca ha sido el que más datos ha aportado, con 240.000 habitantes perdidos en los últimos 15 años, frente a crecimientos en España, Castilla-La Mancha y Aragón, mientras que Mañueco ha afirmado que los gobiernos del PP han luchado contra este problema "muchos años", por lo que ha echado en falta ayuda de Sánchez: "Cero", ha resumido. En este bloque, el moderador ha introducido la polémica por las macrogranjas, que el candidato de Cs ha visto como una "falta de respeto" hacia el medio rural, tanto por el ministro de Consumo, por hablar mal de los productos de España fuera del país, como por parte del PP, en una especie de "chirigota", que ha recorrido "pastos con ternerillos" en zapatos "castellanos verdes". "(Pablo) Casado va a acabar con garrapatas si no se anda con cuidado", ha ironizado. "Que Sánchez haga algo", se ha quejado Mañueco, quien ha sacado a relucir el Plan del Oeste del Gobierno de Zapatero, en el que, según ha dicho, se reconocía que las autonomías no podían "por sí solas" resolver este problema. "¿Quiere a Sánchez o no lo quiere? Porque le está llamando a gritos ahora...", ha exclamado Igea cortando a Mañueco, quien ha tratado de centrar el debate sobre esta cuestión en algunas de sus propuestas en natalidad, como el cheque bebé. Tras este debate, está previsto para el 9 de febrero el segundo de los fijados por la Ley Electoral, en este caso producido por Castilla y León Televisión desde sus estudios en Valladolid, que introducirá otros temas, como el de los pactos electorales.

El 'minuto de oro'

En los turnos finales, Fernández Mañueco ha pedido el voto para "seguir construyendo Castilla y León y España" y garantiza que "lo mejor está por llegar". En su última intervención en el que ha sido el primer debate electoral de 2022 el candidato del PP ha asegurado sentirse "orgulloso" de Castilla y León y de los ciudadanos de la comunidad. "Son personas con ganas de crecer, de transformar esta tierra", ha defendido.

Así, ha pedido el respaldo al proyecto de los 'populares' para Castilla y León. "Sé hacia donde dirigir nuestros pasos, sanidad, dependencia y educación de primera, apoyo a la familia, a la natalidad, atención constante a los mayores, también facilidad de acceso a la vivienda, transporte e impuestos bajos", ha defendido. Así, en el cierre de este debate, el candidato del PP ha garantizado "impuestos bajos" como "mejor" manera de recuperar la economía. Por último, Fernández Mañueco ha asegurado que con el PP habrá un "gobierno serio y coherente y con ganas". Por su parte, Tudanca ha apelado al voto de esa "mayoría" cansada de oír hablar de "despoblación y de corrupción" que provoque el "cambio y devuelva la esperanza" a Castilla y León.

Luis Tudanca (@luistudanca), candidato del PSOE, en su minuto de oro:



"Ha llegado la hora del cambio, somos mayoría y necesitamos una mayoría aún mayor que devuelva la esperanza a Castilla y León"#DebateCYLrtve ▶ https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/aW2fYXbjbW — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 31 de enero de 2022

Durante su alegato final en el primer debate de las elecciones autonómicas, el socialista se ha dirigido a aquellos castellanoleoneses que quieren "cambiar" las cosas, a quienes están "cansados" de oír hablar de despoblación y de corrupción, a quienes quieren un Gobierno "decente" y no soportan ver a los jóvenes marcharse de la Comunidad. "A quienes quieren que esta tierra apueste por la sanidad pública, por la educación pública y no soportan la corrupción política. A quienes quieren salarios dignos, pensiones dignas para sus jóvenes y para sus mayores, a quienes quieren apostar por la igualdad entre mujeres y hombres, entre el medio rural y el urbano. También entre cada una de las nueve provincias de Castilla y León", ha continuado. Tudanca ha apelado a la hora del cambio. "Somos mayoría, no lo dudéis y necesitamos una mayoría aún mayor que provoque el cambio y que le devuelva la esperanza a Castilla y León. Para eso les pido el voto para el Partido Socialista", ha concluido. Igea ha apelado al voto del ciudadano el próximo 13 de febrero para no volver al "estanque dorado" del que salieron "hace dos años".

Francisco Igea (@FranciscoIgea) candidato de CS, en su minuto de oro:



"Es la primera vez que hay unas elecciones en solitario. Es la primera vez que se hace desde la mentira, desde el interés ajeno y desde el bochorno". #DebateCYLrtve ▶ https://t.co/uY0SwlPHQX pic.twitter.com/JozfFbLPoh — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 31 de enero de 2022

En su alegato final, ha explicado que esta convocatoria de elecciones e la de las "primeras veces". "Es la primera vez que se acorta una legislatura. Es la primera vez que hay unas elecciones en solitario y es la primera vez que se hace desde la mentira desde el interés ajeno y desde el bochorno", ha argumentado para incidir en que también es la primera que hay un Gobierno que se dirige al ciudadano como seres adultos con "responsabilidad". En su argumentación, ha defendido también que es la primera vez que se afrontan los problemas "esenciales" de la comunidad y en la que se puede elegir "entre la honestidad y la mentira". "Por eso les pido que se levanten el trece de febrero, que salgan de su casa y que vayan a votar para que no sea la última vez que pueden elegir entre la honestidad y la mentira. Para que no volvamos al estanque dorado del que salimos hace dos años y medio", ha concluido.

