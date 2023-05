Ser alcalde a cambio de nada o cobrar más que el presidente del Gobierno: salarios dispares en los municipios de España

En una entrevista de trabajo, una de las preguntas más importantes para el aspirante al puesto es el sueldo. Este 28 de mayo, miles de candidatos se presentan a una peculiar entrevista de trabajo en la que están en juego más de 8.000 empleos al frente de las distintas alcaldías de España, pero en lo que a salarios se refiere, las vacantes son realmente dispares. Van desde los 108.000 euros que los presupuestos de la capital, Madrid, reservan para quien ostente la alcaldía, a trabajar gratis en más de 2.000 consistorios de pueblos pequeños.

También es distinta la dedicación que exige cada puesto, especialmente en función del número de habitantes que hay que gestionar. Es por ello que los Presupuestos Generales del Estado fijan cada año unos límites salariales teniendo en cuenta la población de cada municipio, pero la realidad es que, por debajo de esos topes, los consistorios son los que toman decisiones que acaban variando, y mucho, los sueldos.

La ley reserva el tope más alto a las ciudades con más de medio millón de habitantes. En los Presupuestos para 2023 se ha fijado en 116.160 euros, incluyendo la subida del 4% que el Gobierno aplicó también a sus miembros. Estas son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. No es de extrañar, por tanto, que algunas de ellas sean las mejor paradas en cuanto a mayores sueldos. Pero no todas.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio de 2021, el alcalde mejor pagado fue el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con 108.517,80 euros. Aquel año, el límite era ligeramente superior, 109.494,57 euros. Le sigue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cobra 100.000 euros anuales, de los que asegura que dona 56.900 “a proyectos sociales que decide el Plenario de Barcelona en Comú”, según indica en el portal de Transparencia. Los siguientes puestos son para los regidores de las tres capitales vascas: Juan María Aburto, de Bilbao (98.018 euros), Gorka Urtaran, de Vitoria (91.323 euros) y Eneko Goia, de Donostia (88.744 euros).

Los abultados salarios vascos

Los dos últimos percibieron como salario cantidades mayores que las que marcan los límites máximos reservados a los municipios con sus criterios poblacionales —87.595,64 para los que tienen entre 150.001 a 300.000—. El motivo es que las corporaciones locales vascas se rigen por los límites que marcan las diputaciones forales, que aunque tienen que respetar la estructura básica de la ley estatal, incluyen matices que acaban permitiendo salarios más altos. De hecho, treinta de los cien salarios más altos están en el País Vasco, pese a que solo cinco de sus 251 municipios tienen más de 50.000 habitantes.

Según explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde la Asociación de Municipios Vascos, las diputaciones forales fijan los límites salariales de los regidores de los consistorios usando como referencias los sueldos de distintos cargos del Gobierno vasco y el tamaño de la población. Además, las tres capitales tienen sus propios límites.

Pero el Estado no siempre ha entendido que estas tablas respeten la normativa básica estatal. En 2015, la Abogacía del Estado presentó un recurso contra la posibilidad de que los municipios de menos de 1.000 habitantes pudieran tener dedicación exclusiva y no sólo parcial, como marca la norma estatal. Eso sí, en ese mismo recurso señaló que el hecho de que las diputaciones forales sean las que marquen las cuantías de retribución de los alcaldes vascos “se encuentra dentro del ámbito de disponibilidad del legislador foral”.

Sevilla, Valladolid, Valencia… y Getxo

Les sigue Sevilla, donde Antonio Muñoz Martínez cobró 88.673 euros, y también Valencia, con los 87.137 euros del salario de Joan Ribó. Sin embargo, en medio se cuela el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con un salario de 87.596 euros, justo el máximo que podía cobrar por ley. Especialmente curioso es el noveno puesto: Getxo apenas tiene 77.000 habitantes y su alcaldesa, Amaia Agirre, cobró 83.985,57 euros. Ello supone más de 1.000 euros por habitante y una retribución más alta que la de los regidores de Murcia (62.377 euros) o Palma de Mallorca (60.002), con poblaciones casi seis veces más grandes.

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida. / EPE

El último de los diez mejor pagados era el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco —ahora consejero del gobierno andaluz—, con 83.377 euros anuales de salario y unos 200.000 habitantes, una cantidad 5.000 euros por debajo del tope. Las otras dos ciudades españolas con más de medio millón de habitantes quedan fuera de esta lista: 81.388 euros cobró en Zaragoza Jorge Azcón y 82.314,82 euros, Francisco de la Torre en Málaga.

Pueblos pequeños, salarios pequeños

Los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes no pueden tener dedicación exclusiva. Por ello, los topes salariales se fijan en función del tiempo que tengan a dedicar al puesto, si lo compatibilizan con otros trabajos. Si esa dedicación parcial es del 75%, el máximo es de 32.848 euros; si es del 50%, 24.088 euros; y si es del 25%, 16.424 euros. De nuevo, por debajo de esos límites es el pleno de la corporación el que decide.

También hay alcaldes que trabajan “sin dedicación”, por lo que no tienen un salario asignado. Sí que reciben dietas o indemnizaciones si tienen que desplazarse o por la asistencia a los plenos, pero los hay que aseguran que la alcaldía les cuesta dinero de su bolsillo, sobre todo en pueblos más pequeños. Hasta 2.488 alcaldes han declarado no haber cobrado ni un solo euro.

Sin embargo, que no reciban salarios del ayuntamiento no quiere decir que no tengan un sueldo público. Hay casos en los que renuncian a esta retribución para cobrar la que les corresponde como miembros de la diputación provincial, puesto que son incompatibles. Es el caso del alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, que cobraba su salario como diputado provincial e ingresó del consistorio algo menos de 1.700 euros en todo 2021 pese a su dedicación exclusiva. En 2022 pasó a cobrar del ayuntamiento y a recibir de la diputación las dietas correspondientes a su asistencia a los plenos.

Transparencia, honestidad y sanciones

La Secretaría de Estado de Función Pública es la encargada de gestionar el sistema ISPA. A través de él, los municipios envían la información relativa a los salarios de su personal. Sin embargo, su labor es meramente de recogida y publicación de datos y “no puede responsabilizarse de la veracidad de los datos individuales comunicados”, tal y como señalan. En cualquier caso, algunas de las disparidades que se dan en municipios con los salarios que reflejan sus portales de transparencia tienen que ver con que los datos del ISPA incluyen, además del sueldo, las cantidades que reciben por asistir a reuniones de la corporación, quedando al margen las dietas. Estas indemnizaciones solo las cobran aquellos que no tienen dedicación exclusiva.

Los salarios corresponden a 7.024 alcaldías de las 8.128 que existían en 2021 —hoy son 8.131—. Del resto, 78 enviaron los datos pero sin la firma correspondiente, otros cinco presentaron información dudosa o incompleta y los 1.021 restantes directamente no la han facilitado.

Los consistorios están obligados a dar esta información y una orden ministerial incluye sanciones para las administraciones que no facilitan los datos requeridos. Sin embargo, tal y como señalan desde Hacienda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, éstas “por el momento no se han aplicado”. Entre los municipios que se saltan este ejercicio de transparencia, el de mayor población es Leganés, en Madrid, con casi 200.000 habitantes. Tampoco han cumplido Ourense, en Galicia, o Telde, en Canarias, con poco más de 100.000 habitantes cada uno.

