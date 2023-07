Feijóo insiste en Correos: "No quiero pensar que haya gente que no vote porque no le llega la papeleta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en Alicante.

Este jueves termina el plazo para solicitar el voto por correo y Alberto Núñez Feijóo, que ayer hizo una apelación directa a los carteros para trabajar “día y noche” si es necesario, comprometiéndose incluso a pagar las horas extras si llega a la Moncloa, insiste en la complejidad del voto por correo. El presidente del Gobierno le acusa de “embarrar” la campaña con sus declaraciones y desde Correos aseguran haber contratado 20.000 personas de refuerzo desde el pasado 30 de mayo. También dicen que en el día de hoy se ha entregado la documentación a 1,5 millones de personas que han solicitado voto por correo.

Pero el líder del PP insistió esta misma mañana en una entrevista en ‘Esradio’: “No queremos ni contemplar el escenario porque sería de una enorme trascendencia política y jurídica. No pueden quedar votos en las carterías. Y yo espero que nos pongamos a trabajar para que no se produzca una situación que no quiero ni pensar, y es que haya un conjunto de personas que no pueden votar porque no les ha llegado la papeleta”.

Volvió a referirse a los carteros de nuevo, después de que ayer dijera que entreguen todos los sobres “con independencia de sus jefes”. “Les pido que, con independencia de si está bien o no la plantilla dimensionada, que trabajen. Y que, como consecuencia, no sé si hará falta de previsión por parte del presidente a la compañía, si dependen de la pericia o no pericia del director de logística de la compañía… En fin, vamos a crear un problema en nuestro país. Yo espero que no, pero aquí nadie habla de pucherazo”, zanjó el líder del PP.

“De lo que hablamos es de las manifestaciones de CCOO y UGT y de la gente que te encuentras por la calle y te dice que ha pedido el voto por correo y no le ha llegado”, siguió diciendo el líder del PP, que puso como ejemplo a “dos personas de su equipo”, que están en esa situación. “Pidieron el voto hace diez días y aún no lo tienen”.

Ante las críticas hacia Feijóo por cuestionar el voto por correo (la última este jueves por parte de Sánchez durante una entrevista en la ‘Cadena Ser’, afirmando que solo busca “embarrar”) el líder conservador insistió en que “la profesionalidad en Correos es indiscutible”, poniendo por delante su etapa de presidente de la empresa pública. Pero aseguró que también “tiene su plan de vacaciones, que se piden con anterioridad, se autorizan” y que los sindicatos también han manifestado. “Se juegan la reputación de la compañía. Si esto salta a cualquier país del mundo, que hay un problema que ha afectado a 100.000, 200.000 personas, que no les ha llegado el voto”, planteó.