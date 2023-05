Una foto de su hermano y una frase de Casado: la camiseta de Jacinto contra Ayuso

La candidata de Podemos a Madrid protagoniza los enfrentamientos más duros contra Ayuso y su gestión de la pandemia

Alejandra Jacinto: así es la candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid

Alejandra Jacinto y su camiseta contra el hermano de Ayuso durante el debate electoral para las autonómicas madrileñas. / TELEMADRID

Los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del 28 de mayo se han visto las caras este martes en el primer y único debate que se celebrará antes de los comicios, en el que la izquierda y Vox en bloque ha cargado contra la presidenta y aspirante del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que ha puesto en el centro de sus ataques al Gobierno de Pedro Sánchez.

El debate ha sido como se preveía, un todos contra Ayuso; pero la forma de hacerlo de cada uno de ellos ha sido muy distinta. La de Ayuso, la misma: confrontar levemente con todos ellos pero evitando el enfrentamiento personal y esperando el momento para atacar a Pedro Sánchez. Ya casi al final de esta cita a cinco, pasadas dos horas, la dirigente popular ha resumido cómo afrontaba el debate: "La única ilusión de la oposición en bloque es que yo no pueda gobernar, se necesitan entre ellos".

Alejandra Jacinto, la más dura contra Ayuso

Sin duda, el momento más tenso del debate se ha vivido cuando Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos, IU y Alianza Verde, ha puesto sobre la mesa la polémica sobre los protocolos de derivación hospitalaria desde las residencias de mayores que redactó el Gobierno de Ayuso en la primera ola de la pandemia.

“Usted dio órdenes de no trasladar a 7.291 personas durante la pandemia, personas que vivían en residencias y que ustedes, su Gobierno, dieron esas órdenes de no trasladar a los hospitales a esas personas”, ha acusado Jacinto a Ayuso, a quien ha exigido “pedir perdón” y “dar explicaciones”.

"La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000"



Pablo Casado #DebateTM pic.twitter.com/zd41QGsQMp — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) 16 de mayo de 2023

No se ha quedado ahí la cosa, pues la candidata de Podemos ha recordado que el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero (de Cs) ha escrito un libro narrando cómo vivió aquella primera ola de la covid y el drama de las residencias. Y ha intentado llevar un ejemplar del libro al atril de Ayuso.

“No invada mi espacio. Tome, lléveselo”, ha reaccionado la presidenta, que luego ha acusado a Jacinto de utilizar para “retorcer el dolor”: “Es una falta de respeto para todos los profesionales decir que se les dejó morir”, ha dicho.

La camiseta del hermano de Ayuso

Pero no ha quedado ahí la cosa. Jacinto, que ha sido la única en salirse del guion de un debate más bien lento y previsible, más tarde ha vuelto a la carga con más atrezzo: cuando ha mencionado el caso del contrato que firmó la Comunidad con una empresa donde trabajaba el hermano de la presidenta, la candidata de Podemos ha dejado ver la blusa que llevaba bajo su americana lila.

Y en la prenda llevaba impresas fotos del hermano de Ayuso junto a una frase que pronunció Pablo Casado cuando estalló su guerra interna con la líder madrileña: “La cuestión es si, cuando morían 700 personas al día, se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros”.

Todos queréis una camiseta como la que lleva @AleJacintoUrang y lo sabéis.

Brava diciéndole a @IdiazAyuso lo que nadie más se atreve a decir.

El 28M hay que echarlos. https://t.co/bCPbFdQx38 — Ione Belarra (@ionebelarra) 17 de mayo de 2023

Al terminar el debate, Ayuso ha saludado a todos los candidatos, salvo a Jacinto. El detalle de la camiseta no ha tardado en generar revuelo en distintas esferas. Ione Belarra, la Secretaria general de Podemos, publicó a primera hora de esta mañana un tuit asegurando que "todos queréis una camiseta como la que lleva Alejandra Jacinto y lo sabéis".

Noticias relacionadas

"Brava diciéndole a Isabel Díaz Ayuso lo que nadie más se atreve a decir. El 28M hay que echarlos", añade en su publicación Belarra, quien apenas unas horas después ha vuelto a publicar en su cuenta de Twitter asegurando que ya tiene su ejemplar de la camiseta. Pero no se ha quedado ahí la cosa, sino que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha presentado en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de este miércoles luciendo dicha camiseta.

"Lo que me parece un fracaso es gestionar la peor crisis sanitaria como lo hizo la señora Ayuso, regalándole una mordida de 287.000 euros a su hermano Tomás", ha comenzado Belarra en su segunda intervención, antes de reproducir la acusación lanzada por el exlíder popular. "No lo digo yo, lo dice el ex jefe de su partido, el señor Pablo Casado", ha continuado. "Es verdad que yo aspiro a vivir para contarlo", ha remachado, en referencia a la caída del dirigente tras esta guerra abierta en el seno del PP.