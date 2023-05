Ayuso repele los ataques de Más Madrid y Podemos y se revuelve contra Vox

Participantes en el debate de Telemadrid.

El único debate de todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad en Madrid ha sido como se preveía, un todos contra Isabel Díaz Ayuso, pero la forma de hacerlo de cada uno de ellos ha sido muy distinta. La de Ayuso, la misma: confrontar con todos ellos pero evitando el enfrentamiento personal. Aunque contenida, la candidata popular se ha revuelto contra Vox en dos ocasiones concretas, echándole en cara su falta de apoyos en los últimos meses de la legislatura, principalmente por los presupuestos, e intentando diferenciarse de sus políticas de inmigración.

Ayuso ha echado en cara a Rocío Monasterio que busque siempre "relacionar la inmigración con la delincuencia": "Entérese de que somos una comunidad donde no hay forasteros, no hay charnegos, en Madrid todos somos madrileños desde el primer día". Mientras la candidata de Vox sacaba carteles sobre los menas y echaba en cara a la dirigente madrileña que la situación en Madrid no ha mejorado en estos cuatro años y solo podrá hacerlo "con Vox en el Gobierno".

Quien ha interpelado directamente a Ayuso ha sido Alejandra Jacinto, candidata de Podemos que se juega la supervivencia de su partido en la región. Ha logrado su protagonismo intentando entregar a la dirigente popular el libro de su exconsejero de Servicios Sociales, Alberto Reyero. Se ha acercado a su atril pero Ayuso prácticamente la ha echado: "No invada mi espacio". Ha sido el momento más tensos del debate.

Jacinto y Mónica García, líder de Más Madrid, han sido las que han intentado confrontar con Ayuso con más ímpetu, aunque ambas han intentado no levantar la voz y guardar las formas, mientras Juan Lobato ha apostado desde el principio por adoptar un papel más institucional y enumerar sus propuestas, al tiempo que ha defendido algunas de las iniciativas sociales de Pedro Sánchez.

El inicio del debate, en cualquier caso, apuntaba ya claramente a dónde quería llevar Ayuso las dos horas siguientes: "El 28 de mayo hay que decidir entre una comunidad ambiciosa gestionada por el Partido Popular o los que proponen subir impuestos, votar a ETA o dar las casas a okupas".

Influencia del debate

Todas las formaciones reconocen la importancia de este debate televisado, pero no coinciden en su grado de influencia. Los partidos de la oposición lo cogen con ganas porque es el único en el que van a poder confrontar con Ayuso, la última oportunidad para intentar desmontar sus argumentos cara a cara. Pero la fecha, alejada casi dos semanas del día de los comicios no ayuda mucho. La dirigente madrileña ha preferido reducir a solo uno estos enfrentamientos y dedicar la campaña a actos y encuentros con vecinos de toda la región donde se encuentra más cómoda y cree que le pueden ayudar a mejorar sus datos.

Además, según los datos de Ipsos España facilitados por su director de Opinión Pública, José Pablo Ferrándiz, en Madrid el porcentaje de votantes "decididos indecisos" apenas alcanza el 6%, mientras en ciudades como Barcelona el resultado es mucho más abierto porque este porcentaje llega hasta el 30%. Son aquellos que tienen claro que van a ir a votar pero no saben aún a qué papeleta introducirán en la urna. "El debate y la campaña influyen cada vez más en el resultado final de unas elecciones", dice Ferrándiz, pero en Madrid, con estos datos, reconoce que las cosas no parece que vayan a moverse mucho.