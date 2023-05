Feijóo advierte al PP sobre el 23J: "La única oportunidad del sanchismo es que nos confiemos"

Feijóo, aplaudido al entrar a la sede del Partido Popular. / José Luis Roca

Alberto Núñez Feijóo recibió este martes a la plana mayor de su partido tras la victoria electoral del 28 de mayo dirigiéndose a muchos de sus barones territoriales como “presidentes”. El líder del PP felicitó uno a uno a todos los vencedores de una noche electoral que provocó la reacción inmediata del presidente del Gobierno adelantando las elecciones generales al 23 de julio. Y en ese contexto, el líder conservador, advirtió: “Hemos dado el primer paso. Ahora toca el siguiente, el definitivo. Al sanchismo le quedan 54 días”, afirmó.

Pero el mensaje estuvo acompañado de una clarísima advertencia y la petición expresa a todos los territorios para mantener la movilización que se vio el domingo: “Necesitamos un empujón más. El sanchismo solo tiene una oportunidad, que nos cansemos y que nos confiemos”, dijo.

En Génova tienen asumido que la victoria del 28-M ha quedado casi en un segundo plano y que ahora, necesariamente, están obligados a rematarla en la convocatoria general. “Comprendo el hartazgo de los ciudadanos porque los acontecimientos políticos se suceden con la máxima rapidez y la menor seriedad. Pero quiero decirles que ahora sí ha llegado el momento de confirmar el cambio”, reiteró. El llamamiento no pudo ser más claro.

Y por eso mismo lo apuntaló refiriéndose al debate que Ciudadanos está teniendo en este mismo momento en la sede nacional y que terminará con la decisión de no concurrir a las elecciones generales. Ha sido clave la posición que ha tomado Inés Arrimadas: ella no encabezará esa candidatura y no cree que el partido deba ir a los comicios de julio dividiendo el voto del centro derecha. “Si se confirma, permitidme que se lo agradezca. Han entendido el mensaje. Tenemos que concentrar el voto útil y les digo ya a los votantes de Ciudadanos que esta casa reformista es su casa para siempre”.

Evitar gobiernos de Bildu

Feijóo también se dirigió a los suyos en clave electoral para pedir a sus dirigentes “estar a la altura de las expectativas conseguidas”, afirmando que el mandato debe ser “recuperar la buena política que una a la sociedad española”. En esa exigencia a todos sus cargos, “que ejecuten el manuel de la buena política” anunció también que el PP “pone al servicio del constitucionalismo” sus votos en el País Vasco para cortarle el paso a Bildu en futuros gobiernos.

“Su subida es una preocupación para todos porque nadie puede descartar que ese partido pueda competir el año que viene por tener la lehendakaritza”, afirmó. La izquierda abertzale le ha pegado un buen mordisco en votos al PNV en ayuntamientos y diputaciones, consolidando su poder territorial. El arranque de la campaña, tan condicionado por la inclusión de condenados por terrorismo en sus listas fortaleció fuera de toda duda al partido de Otegi.

El PP podría evitar un gobierno de Bildu en Bilbao si le entrega la alcaldía al PNV y en una localidad clave para los abertzales como es Durango, que además cuenta con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, cerrando la lista de forma simbólica.

A pesar de las advertencias para mantener movilizada a la derecha, Feijóo deslizó varios mensajes en

