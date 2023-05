¿A quien votarían los perros estas elecciones del 28M?

Los derechos de los animales han entrado de lleno en esta campaña electoral, con múltiples propuestas en los programas de los partidos

¿Puedo ir a votar con mi perro en las próximas elecciones del 28M?

Si tu perro pudiese votar, ¿qué programa electoral le convencería más este 28M? / FREEPIK

Este domingo 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas en 12 de las 17 comunidades autónomas de España, además de elecciones municipales en las 8.135 poblaciones de todo el país. Una gran prueba para los partidos tan solo seis meses antes de las elecciones generales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE se juegan gran parte de su poder territorial, mucho más que el PP, que solo gobierna dos de las autonomías que votan el 28-M: Madrid y Murcia.

La cuenta atrás para las elecciones del 28M encara su recta final. Apenas quedan dos días para la cita con las urnas, las distintas formaciones políticas apuran ya sus campañas electorales, las mesas electorales ya han sido designadas y el resto de los ciudadanos se preparan para votar en conciencia. Sin embargo, pese a la cercanía de la fecha, muchas personas aún tienen dudas sobre el proceso, como cuándo acaba el plazo para votar por correo, qué significa votar en blanco o qué debes hacer si te ha tocado mesa electoral.

Dudas y cuestiones electorales al margen, las elecciones también permiten hacer algún que otro ejercicio de ficción hipotética. En este caso, qué pasaría si los perros pudiesen votar. ¿Por qué formación se decantarían los cánidos para depositar su confianza?

A quién votaría tu perro si pudiera hacerlo

No hace falta aclarar que los perros no pueden votar. Pero, en un mundo hipotético en el que sí pudiesen (y quisiesen) hacerlo, no resulta descabellado suponer que votarían a la o las formaciones que les prometiesen mayores derechos y una mejor calidad de vida. Aquellos partidos que incluyan en sus programas electorales cuestiones como el libre acceso al transporte público o a las playas en verano; mejores parques caninos, la prohibición de los fuegos artificiales o, por qué no, veterinarios públicos.

En el mundo real, estas propuestas van dirigidas a los dueños de estas mascotas, que en España suman alrededor de 9,3 millones de perros y 5,8 millones de gatos, según estimaciones de la patronal de piensos Anfaac. En total, más de 15 millones de animales domésticos, a los que hay que sumar otros tantos como peces, pájaros o roedores, que forman parte indisoluble de muchos núcleos familiares de nuestro país.

Las propuestas animalistas de los partidos

Teniendo en cuenta estas cifras de mascotas y su arraigo afectivo en los hogares españoles, ¿cómo se refleja en las propuestas de los partidos? Los programas electorales de este 28M evidencian que la sensibilidad animalista se ha convertido en una cuestión relevante en la mayoría de los programas políticos, aunque todavía no es decisiva para el voto.

La nueva Ley de Bienestar Animal aprobada el pasado 1 de enero supone un gran paso en la protección de los derechos de los animales, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Los derechos de los animales han entrado de lleno en la campaña electoral, aunque no todos los partidos les prestan la misma atención en sus programas electorales. ¿Los que menos? El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE). Ambos incluyen escasas referencias a los semovientes, las mascotas y las especies endémicas.

En contraposición, las formaciones canarias –Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) y Coalición Canaria (CC)–, Unidas Sí Podemos (USP) y, desde luego, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) cuentan con propuestas específicas para estos seres vivos con derechos reconocidos. Eso sí, ni una palabra acerca de la granja de pulpos prevista en el Puerto de La Luz que ha concitado críticas a lo largo y ancho del planeta.

En materia de bienestar para el mejor amigo del hombre y la mujer, NC, Pacma, USP y CC se llevan la palma. Las cuatro fuerzas apuestan por el cuidado y la defensa de los derechos de los animales. Por ejemplo, NC, Pacma y USP remarcan la necesidad de adaptar la Ley de Protección Animal regional a los nuevos tiempos para "luchar con firmeza" contra el abandono y el maltrato.