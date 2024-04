El acoso en redes a Borja Iglesias tras su apoyo a Jenni Hermoso y a la selección femenina: "Lo único que recibo son hostias"

Borja Iglesias, delantero del Betis cedido en el Bayer Leverkusen, celebró este pasado fin de semana la Bundesliga. A las órdenes de Xabi Alonso, el conjunto alemán hizo historia. El ariete no pudo contribuir con goles en el histórico triunfo, lo que originó mofas por parte de algunos usuarios. "He debido de hacer algo muy bien en la vida para que en una entrevista en lo único que hago es dar las gracias y explicar lo bonito que es ganar la liga alemana me peguen tantas hostias", lamentó el santiagués.

En la entrevista a la que se refiere el delantero español, se limitaba a agradecer a Xabi Alonso su trabajo y se sentía orgulloso por la oportunidad de haber ganado una Bundesliga. "Es una locura. Es difícil de explicar", dijo Borja Iglesias. Si se despliega el hilo de respuestas al vídeo se pueden leer comentarios como: "Sin ti no lo hubieran conseguido", "la selección te necesita", "carne de meme" o "Mariano también ha ganado una Champions".

"No me siento representado por lo que pasa en la RFEF"

Otras réplicas destacan el origen de esta corriente: "Mira como tiene a todos en las respuestas por pintarse las uñas y apoyar a la selección femenina". Borja Iglesias fue, junto a otros compañeros del Betis como Hector Bellerín, Isco o Aitor Ruibal, los únicos que se posicionaron en el caso del beso no consentido a Jenni Hermoso y la crisis de la selección femenina. "Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado en Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", denunció el jugador.

A este primer comentario unió su renuncia a "vestir la camiseta de la selección española, que es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera". Borja Iglesias solo cuenta con un par de internacionalidades, por eso añadió: "No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver con la selección, hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes". El delantero terminaba su posicionamiento pidiendo "un fútbol más justo, humano y decente".

"Ya pondré foto con el trofeo para que rabiéis"

No es la primera vez que Borja Iglesias recibía este tipo de comentarios. En verano acudió a una boda junto a otros compañeros del Betis. Víctor Camarasa subió a Instagram una de las fotos del enlace. En ella aparecían el gallego y Aitor Ruibal, cada uno con un bolso. Recibieron insultos homófobos por la vestimenta que llevaban. "Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana", argumentó.

Borja Iglesias es un futbolista que ha ido a contracorriente -la otra postura es el silencio- en prácticamente todos los temas. En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el delantero se posicionó en contra de la disputa de la Superocpa en Arabia: "Es incómodo. Tengo dudas, porque si digo lo que pienso quizás no me dejen ni jugarla. No comprendo que se juegue allí". Lo mismo le sucedió cuando se pintó las uñas, algo que ha terminado por convertir en uno de sus símbolos.

El odio está presente en todas las publicaciones de Borja Iglesias, con improperios homófobos tales como "cuando nos vas a decir a todos que te gusta chupar mingas". No son mayoritarios, pero sí aparecen en cualquier 'post'. Por eso el delantero zanjó la última polémica del siguiente modo: "Ya pondré foto por aquí con el trofeo, para que sigáis rabiando. Por lo menos espero que os sirva de terapia para desahogaros y que mejoréis vuestra frustración".