Niko Mihic, consejero médico del Real Madrid: "Cuando llega la Champions nadie está lesionado"

Durante los últimos días, el Dr. Niko Mihic, consejero médico del Real Madrid, ha recibido todo tipo de halagos. Desde "mago" hasta "maestro", calificativos que, según él, "suponen un crédito extraordinario que da valor, pero que es exagerado". Porque todo tiene una explicación. O múltiples cuando se trata de Medicina, un campo de saber que cultiva desde hace décadas. Los comentarios positivos rebotaron en las paredes del Auditorio Reina Sofía del HM Universitario Sanchinarro (Madrid), donde el croata, como cabeza visible de Football Doctors, dirigió el International Summit on Elite Sports Medicine. O lo que es lo mismo, el 'all stars' de la medicina deportiva.

La situación de Güler y su cambio de rol en el Real Madrid

Mihic da clases de Medicina en el CEU, cuyos alumnos coparon las gradas del congreso, y sirve como asesor médico para compañías como Air France, KLM y el Real Madrid. "El rol de consejero es porque el club valora los siete años que he estado al frente de los servicios médicos. Tengo una relación excelente con ellos. Es un modo de seguir respondiendo a sus inquietudes", comenta el doctor en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, donde una de las preguntas es sobre este cambio de funciones.

Cuando Mihic dejó el día a día del Real Madrid, su salida se vinculó con las lesiones que el equipo blanco había sufrido durante la primera parte de la temporada. En concreto, con la situación vivida por Arda Güler, joven futbolista turco que se incorporó al club el pasado verano. Él niega la mayor y asegura que nada tuvo que ver con su situación laboral. Además, asegura que mantiene una excelente relación con Güler y los futbolistas con los que ha trabajado desde 2017.

"Los cambios son necesarios. Si no hay cambio, no hay progreso. Después de siete años era necesario. Ha sido de mutuo acuerdo después de convivir y aprender con varias generaciones de jugadores", defiende. Uno de los principales apoyos de Mihic en el vestuario del Real Madrid ha sido Luka Modric. Sobre si existe un tratamiento diferenciado entre los futbolistas que están al inicio o al fin de sus carreras, el doctor croata explica que él hace "distinciones con la edad", porque "una vez que has llegado hasta el primer equipo del Real Madrid sabes que tienes todas las herramientas para estar aquí".

La regla del 15% para dibujar los escenarios

El deseo de jugar es el que mueve a todos los perfiles. Un anhelo reforzado por el deseo de los entrenadores para contar con sus efectivos. El médico, tal y como se debatió en el International Summit on Elite Sports Medicine, se encarga de transmitir las "malas noticias". Es el profesional que ejerce de barrera y el responsable de la salud de los jugadores. También asume riesgos y es capaz de mantener un diálogo activo para alcanzar una solución ideal para las partes.

"Tenemos que colaborar. Es imposible imponer un criterio, porque todo el mundo está informado y quiere opinar. Los argumentos tienen más peso si se hacen fruto del concierto de un grupo en el que participan desde los preparadores físicos al 'staff' técnico", describe Mihic. Con todo, los médicos tienen estrategias como la "regla del 15%", que usan principalmente los cirujanos.

"Ellos nunca te dirán el 100% de nada. La medicina no es ingeniería. Pongamos un ejemplo: ¿va a derivar una apendicitis en una peritonitis? Si crees que es probable, dirás al 85%, si crees que probablemente no, afirmarás el 15%. Es para dar una orientación", asegura Mihic, quien al ser preguntado sobre el riesgo de que los futbolistas jueguen infiltrados, afirma lo siguiente: "De este modo mitigas el dolor y la inflamación. Es muy variable, depende del tejido en cuestión. Siempre hay riesgo, mismamente en una punción venosa".

El Dr.Niko Mihic, junto a Álvaro Arbeloa, en la inauguración del International Summit on Elite Sports Medicine. / HM HOSPITALES

"Es un placer poder trabajar con Antonio Pintus"

"Cuando llega la Champions no está lesionado nadie. Todos intentan minimizar los problemas que les podrían intentar no participar y de hecho eso es lo que ocurre, a no ser que sea una lesión incapacitante. Quieren ofrecer sus servicios al club en la medida que ellos puedan. La palabra se comparte con el entrenador", explica el Dr. Mihic.

"El calendario es único factor que se puede gestionar fuera de los habituales factores de riesgo como son los antecedentes o la historia clínica. El único que se puede cambiar. Se están haciendo progresos, pero hay muchas buenas competiciones que cuadrar", justifica el médico croata. Lo hace justo en el inicio del tramo decisivo de la temporada, donde el Real Madrid alcanza velocidad de crucero gracias al trabajo que se realiza desde la preparación física que lidera Antonio Pintus.

"Es un auténtico placer poder trabajar con él", asegura el croata, consciente de que la recuperación de un jugador pasa siempre por el trabajo conjunto de los departamentos. Los futbolistas necesitan hacer ejercicio prácticamente horas después de lesionarse. Hay múltiples fórmulas, que van desde la bicicleta hasta la electroestimulación. De ningún modo puede caerse en la inactividad, para evitar el riesgo de la sarcopenia, que se caracteriza por la pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores.

"Courtois volverá a ser el mejor portero del mundo"

"Es algo que vemos mucho en pacientes oncológicos, pero también pasa en los deportistas de élite. Tienen cuerpos que parecen esculpidos por Da Vinci, pero si no entrenan dos, tres, cuatro o siete días pierden la masa muscular. Trae el oxígeno, que es como el amor. Si no lo tienes, te mueres. La llegada del oxígeno se hace, básicamente, con ejercicio", analiza el Dr. Mihic.

El croata hace estas declaraciones justo después de que Thibaut Courtois, un jugador al que conoce bien, se haya operado del menisco justo cuando afrontaba la parte final de su recuperación del ligamento cruzado. "Courtois es un portero excepcional. Se va a recuperar para volver a ser lo que es: el mejor portero del mundo", indica el profesional.

Mihic, al igual que el resto de sus colegas, destacó en el congreso el avance que se ha hecho en la detección de todas las lesiones. Sobre todo gracias a mejores técnicas y tecnologías que han mejorado el reconocimiento de los factores. Sin embargo, hay campos en los que todavía queda camino por investigar, como sucede con las conmociones cerebrales.

"La excelencia del Real Madrid es Florentino Pérez"

"Es una cuestión en la que estamos en una fase incipiente. No sabemos si al cabecear la pelota una, diez o cien mil veces se deteriora el sistema nervioso central. Desconocemos si los centrales tienen un mayor riesgo. Hay que investigar. Este mes acaban de salir nuevas herramientas. Prácticamente, desconocemos el 85% de lo que sucede en estas situaciones", apunta el consejero médico del Real Madrid.

Lo mismo sucede con las particularidades que se están descubriendo en el fútbol femenino, donde, por ejemplo, son mucho más frecuentes determinadas lesiones de rodilla, por lo que Mihic reconoce que no se está trabajando "suficiente con este colectivo". De todos modos, el doctor croata propone un enfoque transversal a través de la medicina preventiva.

"Es la evolución de nuestra ciencia. La evolución de la medicina moderna comienza hace unos 100 años, cuando dominamos la biología y se descubre la penicilina. Todo se ha basado en el diagnóstico - tratamiento, pero el paciente y el médico se han aburrido de esto. Lo que se necesita es prevenir. Si se detecta de modo precoz una lesión, lo más probable es que se cure o se mitigue más eficazmente", razona el doctor croata.

El papel de la medicina deportiva se ha elevado a la categoría de imprescindible y prácticamente puede marcar el destino deportivo de una entidad. Pero de la última respuesta del Dr. Mihic se desprende otro factor que él considera como definitivo: