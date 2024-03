Rubiales asegura que prevé volver a España el 6 de abril y se pone "a plena disposición" de la jueza

Luis Rubiales se muestra dispuesto a colaborar con la justicia. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado a la jueza que lo investiga por presuntos contratos irregulares al frente del organismo federativo que tiene previsto volver a España el próximo 6 de abril desde República Dominicana y que está "a plena disposición" del juzgado.

El escrito, adelantado por Efe y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, fue presentado en la mañana del miércoles, poco después de que se conociera la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se registró su vivienda en Granada y la sede de la federación, y que concluyó con la la detención de varias personas de su entorno más directo.

En el escrito, la abogada de Rubiales explica a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda que su cliente tiene billete de vuelta de República Dominicana el próximo 6 de abril en un vuelo que tiene programada la llegada a Madrid a las 11:25 horas. Su mujer y sus hijas prevén volar a ese país el 29 de marzo y volver con Rubiales en la fecha citada, según el mismo escrito, en el que se adjunta la reserva de vuelos de toda la familia.

Juristas consultados por este diario aunque pueda parecer que el ofrecimiento de Rubiales se refiere a fechas algo tardías, teniendo en cuenta que el resto de detenidos deberán comparecer ante la juez Delia Rodrigo en las próximas horas, es más práctico esperar a que su llegada a España se produzca tal y como ha anunciado que adoptar otro tipo de decisiones, como sería ordenar su detención y esperar a que se sustancie un proceso de extradición.

En cuanto a su posible arresto -previsto para cuando llegue a España-, su defensa expone: "Desconocemos si ha sido ordenada la detención del Sr. Rubiales Béjar, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso".

Una detención retrasaría su comparecencia

España y República Dominicana cuentan con un convenio de extradición que data de 1981 --ratificado en 1984-- lo que facilitaría la entrega de Rubiales de ser detenido en el país caribeño a propuesta de la justicia española.

El texto veta entregar por delitos leves, con penas inferiores a dos años o en el caso de que en el país reclamante recaigan sospechas de que la persona que se busca pueda ser perseguido por cuestión de raza, religiosas, políticas etc. Ninguna de estas circunstancias afectarían a Rubiales, a quien se investiga desde mayo de 2022 delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

En el caso de que Rubiales no cumpliera con lo dicho y no regresara a España según lo pactado, la juez siempre tendría la opción de dictar una orden de detención internacional, si bien el proceso podría demorarse meses, e implicaría al Gobierno de los dos estados para dar luz verde a las resoluciones judiciales según las mismas fuentes. De este modo, por cuestiones prácticas y también de proporcionalidad -en el caso de dictarse una orden, la persona reclamada se ve privada de libertad hasta que se resuelve o no la entrega- de momento es más conveniente para la justicia esperar por el momento que el expresidente de la RFEF cumpla con su ofrecimiento al Juzgado de Majadahonda que le está investigando.

Los agentes de la Guardia Civil registraron este miércoles la vivienda en Granada del expresidente de la Federación en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años en la Federación, en coincidencia con su etapa al frente de la entidad.

Siete detenciones

Un registro que se suma a otros diez, entre ellos el de la sede de la Federación y el estadio de La Cartuja en Sevilla, en una jornada en la que hubo siete detenciones: cinco en Madrid y dos en Granada. Entre estos arrestos, el de un hombre de confianza de Rubiales, el asesor jurídico externo de la Federación de Fútbol, Tomás González Cueto. Otros de los detenidos son los directores de Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos de la Federación, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente.

Además, ha sido detenido el hermano del director de Servicios Jurídicos, Ángel González Segura, directivo de una de las empresas, la constructora Gruconsa, elegida para obras en el estadio La Cartuja de Sevilla, que acoge la final de la Copa del Rey.

Como investigado aparece también Ramón Caravaca, administrador de una empresa que supuestamente pagó el presunto espionaje al presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo.

La juez Rodrigo comenzó a investigar en mayo de 2022 el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por Rubiales con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué, y redactado por el despacho del asesor jurídico externo de la Federación de Fútbol, es decir, de González Cueto, uno de los detenidos.