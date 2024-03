Previa de la 4ª jornada del 6 Naciones de rugby: ¡A teñir Londres de verde!

Llega la cuarta jornada del 6 Naciones con Irlanda destacada en primera posición contando cada partido por victoria, y todo con bonus para llegar a los 15 puntos. Le sigue Escocia, que lamenta aquel ensayo no concedido en la jugada final ante Francia, lo que le deja segunda en la tabla con nueve puntos, uno más que una Inglaterra funcionarial. La depresiva Francia, a la que salvo el palo ante Italia, tiene 6, por los tres de Gales e Italia.

ITALIA-ESCOCIA

En otro tiempo este sería el partido para evitar la cuchara de madera, pero siendo justos se enfrentan dos selecciones que han ofrecido un buen rendimiento en las tres primeras jornadas. Los azzurri se quedaron a una patada de ganar por primera vez en Francia después de haberse quedado a un ensayo de tumbar a los ingleses en el primer encuentro. La patada de Garbisi dio en el palo y el marcador terminó en empate, salvando de paso a los transalpinos de llevarse este año el dudoso galardón. Lo cual solo puede traducirse en elogios para una selección que no deja de crecer. Escocia, por su parte, no está peleando por el Grand Slam porque el TMO de su partido ante Francia no concedió un ensayo que la lógica dice que era, pero las imágenes no terminaron de refrendar. Los del cardo están desplegando un juego muy consistente en los puntos de combate y están optimizando los errores rivales a campo abierto. Tres fallos de los ingleses les permitieron anotar tres ensayos el pasado sábado en Murayfield. No hizo falta más para enlazar la cuarta Calcuta. Para este partido no estará en el mediocampo Sione Tuipulotu, lesionado en una rodilla ante los de la rosa. Huw Jones tendrá pareja nueva de baile, Cameron Redpath, y a Finn Russell le abastecerá de balón George Horne. En Italia lo más llamativo es el debut en el XV de Louis Lynagh, hijo del histórico Michael Lynagh, leyenda de los wallabies australianos. Lynagh completa una línea con mucho flow, tras Page-Relo, primer 9 que repite en los italianos, y Paolo Garbisi, se alinean Ioane-Menoncello-Brex-Lynagh y Capuozzo. Hay rugby en esos tres cuartos. Será un partido divertido.

El escocés Sione Tuipulotu celebra un ensayo de su selección / SCOTTISH RUGBY / Six Nations

INGLATERRA-IRLANDA

Decir que Inglaterra no es candidata a ganar en Twickenham es no haber entendido nada en la historia del rugby. Una selección que lleva años dando bandazos, pero que llegó a semifinales del pasado Mundial y perdió por un mísero punto contra los bicampeones sudafricanos. Por eso parece osado no darle algo de chance por más que enfrente estén los irlandeses. Los de Farrell son una apisonadora, pero nada gusta más a los hijos de su graciosa majestad que arruinar un buen plan a sus rivales. Los debates en torno al XV de la Rosa son infinitos: que si no hay un 10 fiable, que si Earl no tiene peso para ser el 8, que si llevan años sin una segunda dominadora, que si los centros no dominan a ningún rival, que si no hay un zaguero de jerarquía… Al final todas las miradas se dirigen a Steve Borthwick, quien en Escocia movió el árbol y le salió mal. Por eso hay mucha curiosidad en ver cómo funciona la apuesta de su línea de tres cuartos con Lawrence y Slade buscando la consistencia y un back-three que tiene X Factor y rugby con Freeman, Feyi-Waboso y Furbank. En Edimburgo no salió bien la apuesta, entre otras cosas porque Inglaterra perdió 22 balones. Ahora no se pueden permitir ese lujo, porque cada error será penalizado por los irlandeses. Borthwick recupera a Underhill y a George Martín, dos estajanovistas, para frenar a la que dicen es “la mejor tercera del mundo” (O’Mahony-Van der Flier-Doris). Otro exceso de este rugby impostado que vivimos. Y veremos si Big Joe afeita a Itoje en un duelo de morlacos en el corazón del césped. Irlanda sabe que no debe salirse de su guión y que si juega su rugby tiene más opciones de ganar. Ritmo, disciplina e intensidad para dejar balones limpios a Aki, Henshaw, un Lowe que están rindiendo a un nivel sublime y el mejor zaguero del rugby actual en las alturas, Hugo Keenan. Inglaterra acabará viajando a Francia, así que si quiere sumar más de dos victorias en este torneo deberá arruinar el Grand Slam a los de verde. No apostaría servidor un penique contra los ingleses, por más que corra por mis venas esa Guinness que tiñe de naranja mi barba.

Inglaterra gana una touch ante Gales / AFP7

GALES- FRANCIA

Los dragones van recuperando efectivos y esta semana alistan para recibir a los del gallo a una delantera Elias talonando, Rowlands en la segunda y Jenkins pasando al 6 con Reffel y Wrainwright. Puro acero de las cuencas mineras paraese pack. Placadores incansables, los de Gatland están demostrando ser fieros en la conquista y descarados atrás. Watkins y Roberts trabajarán a las espaldas de Costelow y Dier y Josh Adams emergerán en los carriles. Rugby también tienen, por tanto, para generar caos a la depresiva defensa francesa. Galthie anda a vueltas con un XV en el que no acaba de encontrar solución a sus problemas. Sin Dupont y Ntamack pierde el desequilibrio, pero el problema de Francia (y lo demostraron en el cuarto de final ante Sudáfrica) es más grave que ese.