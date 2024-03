La retirada de Nadal sacude Indian Wells

El español Rafa Nadal sacudió este miércoles el torneo de Indian Wells, al anunciar su retirada por no sentirse preparado para competir al máximo en la víspera de su debut, en una jornada en la que España también perdió por lesión a otra representante, la campeona de 2021 Paula Badosa. No fue una jornada inaugural positiva para el tenis español y latino. La española Sara Sorribes, en el circuito WTA, y el argentino Pedro Cachín y el colombiano Daniel Galán cayeron en primera ronda.

Nadal, tres veces campeón en Indian Wells, informó en la tarde californiana su renuncia: "He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana (en Las Vegas), pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante". "No es una decisión fácil. Es muy dura de hecho, pero no puedo mentir a mí mismo y mentir a miles de aficionados. Os echaré de menos y estoy seguro de que este torneo será un gran éxito", concluyó el de Manacor.

Nadal iba a debutar este jueves contra el canadiense Milos Raonic en un partido que debería marcar su regreso a competir en partidos oficiales después de la microrrotura muscular sufrida en Brisbane. Su plaza en el cuadro principal fue tomada por Sumit Nagal, de India.

Cachín perdió por 6-7(7), 6-4 y 6-1 contra el alemán Yannick Hanfmann, contra el que había perdido el año pasado en Mallorca el único precedente. Hanfmann jugará la segunda ronda contra el holandés Tallon Griekspoor. También fue eliminado a las primeras de cambio el colombiano Galán, superado por 6-4 y 6-1 en una hora y 45 minutos por el japonés Taro Daniel. Uno de los partidos más esperados del día inaugural lo protagonizaron los estadounidenses Brandon Nakashima y Christopher Eubanks. El primero acabó triunfando por 6-3 y 7-6(3).

Alcaraz conoció su primer rival en el arranque de su defensa del título. Será el italiano Matteo Arnaldi, número 40 del mundo, que ganó por 7-6(6) y 7-6(3) al francés Luca Van Assche. Alcaraz le ganó a Arnaldi en el único precedente, disputado en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

El Masters 1.000 de Indian Wells marcará además el regreso al cemento californiano del serbio Novak Djokovic. Djokovic, número uno del mundo y cinco veces campeón en Indian Wells, conocerá este jueves su rival, que será el japonés Shintaro Mochizuki o el australiano Aleksandar Vukic. Djokovic no juega en Indian Wells desde 2019, por la pandemia del coronavirus y por no cumplir posteriormente con los requisitos de vacunación estadounidenses.

En el circuito WTA, Sorribes, número 50 del mundo fue arrollada 6-1 y 6-1 en una hora y cuarto por la checa Marie Bouzkova, número 40 del ránking mundial. La española solo mantuvo un turno al saque y cayó por segunda vez en cuatro precedentes contra esta rival. El torneo perdió además a la también española Paula Badosa, campeona en Indian Wells en 2021, quien renunció por lesión a escasas horas de su debut contra Ashlyn Krueger. "Siento mucho que tenga que retirarme de mi torneo favorito. Lo intenté todo para jugar, pero no fue suficiente. Estoy teniendo un período complicado con las lesiones, pero lucho cada día para regresar lo antes posible", escribió Badosa, campeona de este torneo en 2021, en su cuenta de Instagram. "Quiero dar las gracias a los aficionados que me siguen apoyando, en particular en el último año. Siento no haberos dado lo que esperáis de mí y que solo os dé malas noticias últimamente. Quiero dar las gracias al torneo por la carta de invitación, sois el mejor torneo del mundo", agregó. Badosa no compite desde el 19 de febrero en Dubai, cuando cayó contra la suiza Lulu Sun.