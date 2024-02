Estas son las mejores zapatillas de fútbol del mercado

Las botas de tacos son el elemento fundamental para cualquier futbolista y en general, una buena zapatilla es clave para cualquier deportista sea cual sea la modalidad. Encontrar unas zapatillas de fútbol que se adapten a tu forma de jugar, de pisar y a tu bolsillo no es nada fácil. Los futbolistas profesionales gozan de los mejores y últimos modelos de cada una de las marcas, pero nosotros buscamos una zapatilla fiable que nos dure el mayor tiempo posible sin gastar más de 100 o 200€ en el par. Los que no somos profesionales buscamos en el mercado las mejores zapatillas dentro de una gama que no le hagan un agujero a tu cuenta, te permitan destacar en los partidos de tu liga, en las pachangas contra tus amigos, asi que aquí va una guía con las mejores zapatillas de fútbol del mercado para ayudarte a hacer la compra que mejor se adapten a tu bolsillo, a tus pies, te ayuden a alcanzar el máximo rendimiento sobre el césped.

Las mejores botas de fútbol que puedes comprar

Adidas COPA Pure

En primer lugar, te presentamos las Adidas Copa Sense, una de las mejores opciones precio-calidad de esta lista. La marca alemana diseñó unas botas asequibles, pero sin recortar en los materiales de constucción de elementos clave de una bota de fútbol como la suela o los tacos, que son los mismos que en las versiones que superan los 200 euros (las COPA Pure II. 1). En este caso, por 80 euros podrás hacerte con una bota clásica, recubierta en la zona exterior por piel, que se ajusta bien al pie y con un refuerzo en la zona de la puntera, que hará que puedas golpear al balón sin miedo al desgaste. Sin duda, Adidas es siempre un valor seguro y con estas botas te harías con una de las mejores opciones que ofrecen las tiendas sin tener que sobrepasar la barrera de los 100 euros.

Nike Premier

Un clásico para los amantes del fútbol. Las Premier de Nike son una bota que se inspira en el diseño clásico de las primeras botas de fútbol, por lo que si eres un amante de lo vintage, esta es tu bota. Estas Nike son un pequeño salto en cuanto a precio con respecto a las Adidas Copa, pero por 110 euros podrías hacerte con una bota de gran calidad, recubierta por un material premium como es la piel de canguro (dificil de encontrar en zapatillas de este rango de precio) Además, garantizan una comodidad absoluta y un gran tacto con el balón. Si buscas una bota de fútbol de piel similar a los modelos de élite pero que cueste la mitad de precio, las Nike Premier son tu opción.

Adidas Predator

Otro de los modelos habituales de la marca alemana. Las Adidas Predator fueron la bota de futbolistas tan carismáticos e históricos como David Beckham o Zinedine Zidane. Su modelo, Predator Edge.2 está fabricada del mismo material que sus 'hermanos' más caros, por lo que podría ser una excelente opción si buscas una zapatilla un poco más pequeña, ligera y más barata, sin renunciar a una construcción de calidad, algo que también es una preferencia para muchos jugadores que no se encuentran cómodos con una zapatilla tan abultada. Las Predator más caras pueden llegar a alcanzar los 300 euros, pero es una gama con gran variedad de modelos que puedes encontrar incluso por debajo de los 60 euros (como el modelo Accuracy .3FG) que pueden ser una gran opción si acabas de empezar a entrenar o solo quieres unas zapatillas con una buena carcasa para ir creciendo desde la base.

Zinedine Zidane y David Beckham utilizaron durante su carrera las zapatillas Adidas Predator. / Reuters

Puma Ultra

Futbolistas profesionales como Olivier Giroud o Marc Cucurella apuestan por las Puma Ultra, marca alemana que ofrece como modelo premium las Puma Ultra Ultimate, las cuales parten desde los 150 euros con opciones para hombre y mujer. Zapatilla de diseño agresivo en múltiples colores, pero que sin duda es una excelente opción, que también ofrece las Ultra Pro como apuesta más asequible desde los 110 euros, siendo una zapatilla de un peso más ligero que las Adidas o las Nike, lo cual ofrece una excelente tracción para jugadores rápidos.

Marc Cucurella, uno de los futbolistas que apuestan por las zapatillas Puma Ultra / Archivo

Puma Future

Y la última opción de esta lista son las Puma Future, modelo por el que apuesta el futbolista brasileño Neymar Jr y la futbolista canadiense Julia Grosso. Una zapatilla que también ofrece dos gamas de distinto rango de precio: el modelo Ultimate, desde 220 euros y el modelo PRO desde 100. Elijas la que elijas según tus características escogerás unas zapatillas muy cómodas, de altísima calidad, excelentes en el toque y golpeo de balón y de altísima calidad, pero ahorrándote un buen dinero. Muy similares a las versiones de élite mucho más caras.

Las zapatillas de Neymar Jr son las Puma Future. / Deportes

Con esta lista de mejores zapatillas de fútbol del mercado, tus pies irán mejor equipados que nunca y soportarán todos los esfuerzos y desgaste que requiere un partido de fútbol.