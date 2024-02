¿Qué pasa si un árbitro se lesiona? Así es el protocolo

En esta temporada de LaLiga, estamos asistiendo a partidos en los que los árbitros se lesionan y sobre el campo se produce una especie de caos. ¿Quién le sustituye? ¿Hay árbitro de reserva? Son algunas de las preguntas que afloran en la cabeza de los espectadores. La respuesta es, como en la mayoría de las situaciones de la vida: depende. Aquí intervienen factores como el alcance de la lesión y el tipo de partido. Repasamos el protocolo de actuación.

¿Qué pasa si se lesiona el árbitro?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que en la mayoría de las competiciones se designa a un árbitro principal, dos asistentes o jueces de línea y un cuarto árbitro. Además, también existe la figura del árbitro asistente de reserva, aunque no está presente en todos los partidos y cuya función es reemplazar a un árbitro asistente o cuarto árbitro que no pueda continuar con su labor.

El árbitro Díaz de Mera / EFE

Según recoge el Reglamento General de la RFEF, si el árbitro principal se lesiona es sustituido por el cuarto árbitro, el mismo que gestiona los cambios. ¿Y si este también se lesiona? Este sería remplazado por un juez de línea, siempre y cuando alguno de los lesionados pueda cubrir su puesto de línea. En el caso de que el alcance de la lesión no le permita sustituir a una línea, aparecería la figura del árbitro asistente de reserva, que sustituiría al cuarto. Por el contrario, si no existiese y la dolencia del lesionado no le permitiese actuar como asistente, el partido podría suspenderse.