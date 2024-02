17 Copas de Europa sin entrenador a partir de junio: Barça, Liverpool y Bayern

Barcelona, Liverpool y Bayern tienen sus banquillos para la próxima temporada. En una situación que parece haberse puesto de moda tras el paso adelante que dio Xavi en Can Barça, después le han seguido Jürgen Klopp y Thomas Tuchel. El primero por iniciativa propia y tras nueve temporadas en Anfield ha decidido que su ciclo acabará este verano. El segundo no ha colmado las expectativas de los dirigentes muniqueses y ya ha sido informado que saldrá en junio. 17 títulos de Copa de Europa suman estos clubes que buscan entrenador en el mercado.

Xavi, dimisión en diferido

Xavi Hernández saltó del barco, en diferido, cuando el pasado sábado 27 de enero anunció que dimitía como entrenador del Fútbol Club Barcelona... pero el próximo 30 de junio. El de Tarrasa, en una decisión sin precedentes, Lo anunció en su rueda de prensa posterior a la derrota contra el Villarreal por 3-5 en Montjuïc. Su comparecencia se retrasó una hora porque antes mantuvo una reunión de urgencia con Joan Laporta y el resto de la directiva azulgrana, donde comunicó su decisión.

"Me gustaría anunciar que, el 30 de junio, no seguiré como entrenador del Barça. Pensando en el club, en los jugadores, creo que se liberarán: jugamos con demasiada tensión. Pensando como hombre de club, creo que lo mejor es marcharse el 30 de junio. Se ha hecho un buen trabajo, pero que mi proyecto como entrenador ha de ser hasta el 30 de junio. No quiero ser un problema para el club. Fui la solución hace dos años. Creo que dejar el cargo a 30 de junio es lo mejor para el club. Le agradezco la confianza a Laporta. Tenemos un presidente que es la hostia. Me muevo por el corazón. No recuerdo un partido tan cruel en mi carrera como este", declaró Xavi en la rueda de prensa.

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, en rueda de prensa en el Bernabéu. / Kiko Huesca/EFE

Klopp se quedó sin energías

Un día antes Jürgen Klopp comunicó públicamente que "me iré del club a final de temporada. Puedo entender que sea un shock, pero puedo explicarlo... o al menos intentarlo. Amo absolutamente todo de este club, de esta ciudad, de nuestros aficionados. ¿Cómo puedo decirlo? Me he quedado sin energías. No tengo ningún problema, sabía que algún día lo tendría que anunciar. Os debo la verdad... y esta es la verdad. Os pediría que no convirtáis estos partidos en una cosa mía. Sé cuál es nuestra relación, no necesito ningún tipo de prueba. Tendremos nuestro momento, quizás en el último partido de la temporada, ese será el momento. Ahora vamos a por todo".

Klopp, que llegó en 2015 a Anfield y deja como legado en las vitrinas del club otra Premier y la sexta Copa de Europa del Liverpool, anunció por sorpresa su marcha. Pese a que el equipo está clasificado para jugar la final de la Carabao Cup, que jugará el domingo ante el Chelsea, mantiene a los reds líderes de la Premier con un punto de ventaja sobre el Manchester City, y sigue vivo en la Europa League, el alemán decidió dar el paso de comunicarlo públicamente dejando en shock a toda la afición del club inglés.

Tuchel, con el trofeo de la Liga de Campeones. / EFE

Tuchel, una salida impuesta

El tercero caso es una imposición más que una elección. Porque Thomas Tuchel no seguirá en el Bayern de Múnich por decisión del club, que ha anunciado en sus redes sociales, que Tuchel no continuará al frente del equipo al acabar la temporada. La mala trayectoria del equipo y la mala relación con los pesos pesados del vestuario, como Joshua Kimmich, han precipitado los acontecimientos. El equipo ha encadenado tres derrotas consecutivas: Leverkusen (3-0), Lazio (1-0) y Bochum (3-2), a lo que suma su eliminación en Copa ante el Saarbrücken (3ª) y la derrota en la Supercopa ante el Leipzig.

Así, el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, argumentaba la decisión de la siguiente forma: "Hemos llegado a la decisión de poner fin a nuestra relación de mutuo acuerdo en verano tras mantener un diálogo abierto y positivo. Nuestro objetivo es reestructurar nuestra dirección deportiva con un nuevo entrenador para la temporada 2024-25. Hasta entonces, todos los miembros del club tienen la obligación expresa de alcanzar los máximos objetivos posibles en la Champions y en la Bundesliga. También responsabilizo explícitamente al equipo en este sentido. En la Champions, en particular, estamos convencidos de que alcanzaremos los cuartos de final en nuestro abarrotado Allianz Arena con el apoyo de nuestros aficionados, tras perder 1-0 en la ida en casa de la Lazio de Roma".