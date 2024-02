Ancelotti desprecia a Xavi: "No quiero bajar a ese nivel, no es de profesionales"

En el Puente Aéreo del fútbol español se cruzan en las últimas semanas acusaciones relativas al estamento arbitral. El Real Madrid recuerda el caso Negreira y esos 17 años de pagos del Barça al que fuera vicepresidente de los árbitros; mientras en el club azulgrana señalan la reciente actuación del VAR en el Madrid-Almería y los videos señalando a árbitros que Real Madrid TV ha incluido ya en su programación casi como una serie fija.

Xavi Hernández, este viernes, mandó el último recado con destino Madrid, sonoro y contundente. "La competición está adulterada por completo, lo ve un ciego", formuló el entrenador del Barça cuando le preguntaron por la campaña arbitral de la televisión oficial de su máximo rival. Y a Carlo Ancelotti, claro, le han preguntado este sábado por esas palabras.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

"Soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a ese nivel por respeto al fútbol español. No me preguntes más por esto, no quiero bajar, no es un nivel de profesionales", ha respondido el entrenador del Madrid, con evidente desprecio hacia las palabras de Xavi. La prensa, por supuesto, incidió en el tema, preguntando por declaraciones en la misma línea del presidente azulgrana, Joan Laporta. Carletto no se movió ni un centímetro de su posición: "Ya te lo he dicho, no bajo a ese nivel".

Real Madrid-Atlético este domingo

Las declaraciones de Ancelotti denotaron su hartazgo con un Xavi por el que siempre ha mostrado respeto y caballerosidad, también en su anterior rueda de prensa, en la que dijo comprender su dimisión en diferido. Aunque este sábado su preocupación residía mucho más en el partido que tiene que afrontar su equipo este domingo, nada menos que el derbi contra el Atlético en el Bernabéu.

Para ese duelo, el tercer derbi en menos de un mes, Ancelotti tiene la baja por sanción de Tchouaméni y la duda de Rüdiger, que lleva dos días sin entrenar por un golpe "La lesión no es tan importante y ha mejorado mucho en los últimos días. Estará en la convocatoria y mañana evaluaremos si juega o no", ha comentado el preparador italiano.

Carvajal, Mendy o Camavinga por Rüdiger

Si el alemán no pudiera jugar, el acompañante de Nacho saldría de la terna que forman Carvajal, Mendy y Camavinga. Si el elegido fuera este último, eso provocaría un efecto dominó en el centro del campo, en el que Kroos y Valverde son fijos. Lucas Vázquez y Fran García cubrirían uno de los flancos si Carletto se decanta por reubicar en el centro de la defensa a uno de sus dos laterales titulares.

Por segundo partido, Ancelotti eludió adelantar quién será su portero titular, si Kepa o Lunin, que es quien ha jugado los dos últimos encuentros. Y abrió la puerta a la titularidad de un Joselu en racha ante el recorte de centímetros que provocarían las ausencias de Tchouaméni y de Rüdiger, si esta última se confirmara.