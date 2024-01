Aranda de Duero se revoluciona con el Real Madrid: “Ni me imagino cómo puede ser”

En Aranda de Duero, y en el fútbol en general, a Carlos Alonso todo el mundo le conoce como Zazu. Pervive aún en la España más rural esa bella costumbre de poner motes en función del lugar de nacimiento. Y como el capitán de la Arandina es de Zazuar, un pueblo cercano a la ciudad que este sábado (21.30 horas) visita el Real Madrid, se le quedó lo de Zazu.

Zazu tiene 35 años, apura los últimos sorbos de una carrera deportiva que le ha llevado por equipos de Segunda B y Tercera. Desde hace nueve años, juega cada domingo como aficionado o, ahora en Segunda RFEF (el equipo es colista del grupo 1) como semiprofesional en el Juan Carlos Higuero, campo que toma el nombre del laureado mediofondista español, que comentará el partido en TVE.

Acaba con su otro trabajo y atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Me preguntan mucho cómo me lo imagino. Y la verdad es que ni me imagino cómo puede ser. Hasta que no llegue...", explica en vísperas de un partido que ya llega, frente a los Rodrygo, Bellingham, Modric y un Kroos al que tiene entre ceja y ceja, pues quiere su camiseta como recuerdo del encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Tendrá que encargarla, eso sí, porque el alemán no viajará a Aranda, al igual que Vinicius y Tchouaméni, como desveló Carlo Ancelotti este viernes.

Zazu, capitán de la Arandina. / ARANDINA

"Tener la opción de enfrentarnos a uno de los mejores equipos del mundo es una oportunidad única, es muy difícil que se te dé. Para la ciudad también, la gente está muy ilusionada con ver al Madrid en Aranda y nos lo transmiten. Yo estoy en el final de mi carrera, tengo 35 años, y que te llegue un partido como este, tan inesperado, es una pasada. Un día para disfrutarlo, también para toda la familia y los amigos que durante tanto tiempo te siguen a los campos de Tercera, pasando frío, incondicionalmente...", añade Zazu.

Toda una vida en la Arandina

Para su jefe, el entrenador, Álex Izquierdo, el partido de este sábado también es el culmen a una vida de dedicación al fútbol y a la Arandina. "Te iba a decir que llevo casi toda mi vida profesional en el club. Pero en realidad llevo casi toda mi vida, en general", dice el técnico que firmó el curso pasado el ascenso a Segundad RFEF y que afronta su quinta temporada en el club.

Antes de primer entrenador, Izquierdo había sido ayudante de muchos de los técnicos que pasaron en los años precedentes por el Juan Carlos Higuero. Y todo ello con apenas 30 años. Una rareza en el fútbol, ser más joven que algunos de los jugadores a los que entrenas. "Poder disfrutar de esta eliminatoria como entrenador del primer equipo es un sueño que nunca habría imaginado. Tengo ese punto de verme reflejado en todas las etapas que he ido pasando en el club. Viendo las caras de los niños del fútbol base, te ves reflejado en ello", comenta con la voz rasgada.

El entrenador de la Arandina, Álex Izquierdo. / Arandina

"El equipo ha vivido una semana especial por toda la expectativa, esperamos que los nervios desaparezcan para convertir la emoción en energía para el partido y dar nuestra mejor versión. Soñamos con la gesta de pasar la eliminatoria, sin perder el punto de realidad de que lo lógico es que pase el Real Madrid", profundiza el técnico de la Arandina.

El Murcia y el Cádiz cayeron en Aranda

Experiencia en gestas, desde luego, ya tienen. El conjunto castellano alcanza esta eliminatoria después de dejar en la cuneta al Cádiz en la ronda anterior y de eliminar a un histórico como el Real Murcia en la primera de ellas. El duelo contra los andaluces estuvo marcado por el estado que ofreció el césped, completamente embarrado y trufado de charcos. Una imagen que hizo temer que el partido tuviera que desplazarse fuera de la localidad. No será así.

"No ha habido tira y afloja con Burgos. Su alcaldesa, con buena voluntad, ofreció su ciudad para el partido a través de las redes sociales y yo respondí que el partido se haría en Aranda. Nada más", responde a este periódico Antonio Linaje, alcalde de Aranda de Duero, también de 30 años, también más joven que el capitán del equipo. Otra rareza.

Linaje explica que el césped se replantó para el encuentro contra el Cádiz, para lo que se contrató a una "empresa especializada". "Estaba en mejores condiciones que nunca, pero las precipitaciones fueron extremadamente intensas desde la noche anterior y hasta durante el partido. El césped no pudo evacuar toda el agua, se saturó y ya vimos lo que pasó. Poco más se pudo hacer, fueron precipitaciones extraordinarias e inusuales que provocaron inundaciones en todo Aranda", añade el primer edil, que explica que se ha aplicado un nuevo tratamiento al tapete del Juan Carlos Higuero para potenciar su buen estado para el duelo contra el Real Madrid.

El estadio ha sido ampliado para la ocasión

"El partido ha tenido una acogida muy buena en Aranda, está todo el mundo con muchas ganas, hasta los que no son aficionados al fútbol. Tiene un gran potencial de promoción de la ciudad en el exterior y el impacto económico que va a tener el evento será muy importante", explica Linaje sobre un partido que ha revolucionado la localidad y para el que se ha ampliado mediante gradas supletorias hasta las 12.000 localidades el aforo habitual del estadio, que en condiciones normales es de unos 4.000 espectadores.

Colas en Aranda de Duero para comprar entradas para el partido contra el Real Madrid. / Efe

También se han instalado, al igual que contra el Cádiz, focos portátiles que garantizan el cumplimiento de requisitos que fija la RFEF para una retransmisión televisiva de calidad, acorde a los estándares de la Copa del Rey. La organización del evento generó tensiones entre el ayuntamiento y la dirección del club, hoy unidos en busca de una hazaña: que la Arandina gane al Real Madrid.