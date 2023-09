En OnlyFans no solo triunfa lo prohibido: la copilota Alba Sánchez lo demuestra

Alba Sánchez (León, 1992) acaba de subir una nueva entrada en su perfil de OnlyFans. En ella aporta información sobre cómo se prepara un cuadro de notas para un rally. Hace unos días publicaba un post sobre el funcionamiento de un Terratrip, aparato que también se emplea en los deportes de motor. Para ver estos contenidos, hay que suscribirse, como con el resto de usuarios, pero a diferencia de la imagen generalizada que se tiene de la 'app', en la página de la copilota española no hay ninguna imagen erótica o sexual.

Sánchez es una de las creadoras de contenido que forman parte de la apuesta de OnlyFans por volver a sus orígenes como plataforma que permitía a sus usuarios monetizar contenidos que acabaron derivando hacia los desnudos. "La gente está equivocada en cuanto a esta red social. Lo vincula todo a un contenido explícito. No es para nada eso. No nació con esa vocación. Es, de hecho, una red social que permite monetizar de modo más sencillo y que genera una buena comunidad. Los seguidores, con su suscripción, ponen en valor el trabajo que hay detrás de cada vídeo o contenido", cuenta Alba Sánchez a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Perfil de Alba Sánchez en la plataforma OnlyFans. / ONLYFANS

Una profesional consolidada en el primer nivel

Sus padres eran aficionados al motor y la llevaron desde siempre a las carreras, aunque no compitieron. Un curso de copilotaje cambió su vida y su explosión fue inmediata. Si en 2015 participaba en su primera prueba oficial en el Rallysprint Valle de Laciana, en 2016 ya se asentaba en el circuito nacional de rallyes mientras apenas dos años después su nombre estaba en la ventanilla de un Peugeot 208 R2 del europeo ERC.

En 2019 completaba su primer programa completo como copilota oficial de Hyundai junto al cántabro Surhayen Pernía. Desde entonces ha estado vinculada a esta marca, con aventuras de por medio como la que vivió al lado de Nasser Al Attiyah en 2022 en el Rallye Internacional de Omán.

El suyo era un perfil muy interesante en un mundo "donde la gente se olvida pronto de ti y mucho funciona con el boca a boca". Según un portavoz de OnlyFans consultado por este diario, "nuestro acuerdo con Alba es un gran ejemplo de las colaboraciones, en distintos niveles, que estamos haciendo en la industria deportiva. Es una demostración de lo versátil que es la plataforma para conectar a los deportistas con sus bases de seguidores".

A día de hoy, el de Alba Sánchez es el gran 'partner' de España para OnlyFans y su renovada estrategia con la que busca ser un eje del patrocinio deportivo. Alejado del enfoque seguido por otras usuarias (la mayoría mujeres) que provienen del deporte, que han monetizado contenidos eróticos para continuar con sus carreras.

Alba Sánchez y Rebeca Busi, el tándem de deportistas de motor de OnlyFans. / EPE / CEDIDA

"Tuve que explicar que no iba a cambiarme de trabajo"

"A mucha gente tuve que explicarle cómo funcionaba esta colaboración. Que no iba a subir contenido explícito ni iba a cambiarme de profesión. No era para el propósito. Yo tengo la cuenta abierta, pero puedes hacer post privados. Me ha permitido explicar más cómo funciona mi trabajo y crear una red de contactos", explica Sánchez. De hecho, asegura que su comunidad es en su gran mayoría aficionada al motor, según la información de sus perfiles.

"OnlyFans es la única plataforma de redes sociales que incluye, abiertamente, a todo tipo de creadores. Somos el hogar de un número creciente de estrellas del deporte que usan nuestro servicio para conectarse con sus 'fans'. Ya sea compartiendo vídeos de entrenamientos, consejos para la preparación física o lo que hay detrás de cada competición", añade el representante de una compañía que es patrocinadora oficial de Alba Sánchez.

Bajo este vínculo, la copilota corrió este verano dos pruebas con la italiana Rebeca Busi, que también tiene un acuerdo con la aplicación. Ambas participaron en la Baja Italia y la Baja Aragón, dos pruebas de 'rally raid' o 'cross country' que se disputan campo a través. "Fue el tándem perfecto, al ser dos deportistas patrocinadas por OnlyFans. No era mi especialidad. De hecho aprovechamos el parón de competición de ambas. Pero me incitó a correr 'cross country' Nasser Al Attiyah, porque para un copiloto es importante ser polifacético", cuenta la deportista, quien compitió a comienzos de 2022 junto al cuatro veces ganador del Dakar.

Buena escuela de copilotas, pero faltan pilotas

Alba Sánchez pertenece a una generación de copilotas que han conquistado con su excelente desempeño el asiento derecho de los coches de rally. "Por ejemplo, tenemos a Sara Fernández, campeona de Europa y de primerísimo nivel. Se suele decir que hay muchas cualidades inherentes a los copilotos que tienen las mujeres, pero no es así. Con trabajo se puede conseguir ser una persona más metódica y organizada. Pero es verdad que la escuela de copilotas está creciendo mucho. Aunque seguimos fallando en el pilotaje, donde todavía muy pocas inscritas", analiza.

Reba Busi y Alba Sánchez, durante una de las 'bajas' en las que compitieron este verano. / EPE / CEDIDA

Para Sánchez, no está mal que existan trofeos, dentro de la propia competición, que premien a las pilotas o copilotas por separado. "No lo veo discriminatorio. Ahora hay muy pocas chicas. Subirlas al podio les da visibilidad. Muchas veces yo le he dado mi copa de 'féminas' (como suele denominarse a estas clasificaciones) a una niña, para hacerle ver que ella también puede llegar a eso", explica. La profesional asegura no haberse sentido discriminada, pero sí reconoce que existen comentarios "que ponen en duda cómo has llegado hasta ahí, pensando que no ha sido por nuestras capacidades".

Según lo vivido, la española opina que "si me hubieran afectado las opiniones recibidas, no habría llegado hasta aquí. Yo no corría porque era buena, corría por otras cosas... Pero cuando después de tantos años como profesional a mí me llama Nasser Al Attiyah, cuando no tiene ninguna necesidad de hacerlo, porque podría llevar a cualquier copiloto del mundo, es muestra más que suficiente. Siempre hay envidias, pero me quedo con la gente buena que he encontrado", afirma con decisión.

La dificultad de los patrocinios por los prejuicios

Es la lucha por entrar en un deporte que ha caído en el silencio mediático. "El rallye es un deporte muy desconocido al que se le atribuyen muchos prejuicios negativos. Es muy complicado tratar de explicarle a las empresas o marcas el seguimiento que realmente existe. Tú te vas al Rallye de Portugal (que pertenece al World Rally Championship) y los tramos están llenos. Hay miles de personas en la ceremonia de salida. Pero cualquier prueba genera expectación allí donde se celebra", reivindica Sánchez.

La copilota lamenta que solo se dé difusión a los accidentes, como en el que perdió la vida el pasado domingo su compañera Bárbara Gómez en el Rally del Valle de Laciana en Villablino (León). "Es difícil que confíen en ti, pero lo hacen cuando ven realmente cómo funciona este deporte. Pero el trato de los medios de comunicación no ayuda. Antes, se podían ver los resúmenes del WRC en 'Teledeporte'. Ahora, nada. Recuerdo cuando corrían Carlos Sainz o Tommi Mäkinen, que las carreras están en todos lados. Si solo se ven accidentes, cuesta más encontrar patrocinadores. Por eso es tan importante que existan socios como OnlyFans, que ven una ventana en los deportes extremos", razona la deportista.

Surhayén Pernía y Alba Sánchez, durante la celebración del triunfo en el Rallye La Nucía de 2021. / INFORMACIÓN

A pesar de los impedimentos de toda clase, Alba Sánchez ha conseguido mantener su sitio tras un largo camino. "Después de dar a luz a mi hijo, si no hubiera sido por mis padres, mi carrera deportiva habría terminado. He conocido a gente buena, que merece la pena, como los compañeros de OnlyFans. Ellos me han permitido seguir cumpliendo el sueño que tenía de pequeña, cuando decía que yo iba a ser 'cocherista'. En mi vida pensé que iba a correr 'rallyes' que veía desde la barrera", sentencia. Con el "sueño inalcanzable" de correr el Mundial siempre en la mirada, pero dispuesta a enriquecer su colección de momentos, que compartirá en OnlyFans, donde lo único que desviste es cada una de las experiencias vividas en los tramos.