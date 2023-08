Yunque: "¿Merkel? ¿Zabala? ¿Ezeala? No vienen porque se están jugando los contratos en sus clubes"

José Antonio Barrio, Yunque, director de rugby de la Federación Española / RFER

El próximo sábado 26 de agosto la selección española de rugby se medirá a los Pumas en el Civitas Metropolitano de Madrid antes de que los argentinos viajen a Francia para tomar parte en el Mundial de rugby que arranca en suelo galo el 7 de septiembre. El encuentro, organizado por la promotora Kiwi House, se convertirá en el acto principal del centenario del rugby español y estará acompañado de varios actos organizados por la Federación que dirige Juan Carlos Martín 'Hansen'.

La convocatoria de los Leones que se medirá a los Pumas estará formada por los delanteros Joaquín Domínguez, Raúl Calzón, Pablo Miejimolle, Lucas Santamaría, Titi Futeu, Álvaro García, Bittor Aboitiz, Alejandro Suárez, Ignacio Piñeiro, José Ramón Borraz, Victor Sánchez, Michael Hogg, Facundo Domínguez, Guillermo Moretón, Raphael Nieto, Mario Pichardie y Matthew Foulds. Y en los tres cuartos aparecen Tani Bay, Ike Irusta, Gonzalo Vinuesa, Bautista Güemes, Iñaki Mateu, Gonzalo López, Joaquín Gali, Pablo Rascón, Jordi Jorba, Federico Casteglioni, Gabriel Rocaries, John Wessel Bell, Martiniano Cian y Victor Gavin.

Los jugadores y jugadores de rugby 7 de España antes de partir a Cracovia

Ausencias justificadas

La convocatoria ha levantado cierto ruido en las redes sociales porque hay quien echa en falta nombres como los de Jon Zabala (Béziers), Joel Merkler (Toulouse), Josh Peters (Bressane), Asier Usárraga (Castres), Ekain Imaz (Biarritz), Kerman Aurrekoetxea (Biarritz), Martín Alonso (Vannes), Samuel Ezeala (Pau). Algo sorprendente que viene a evidenciar que no se conoce el funcionamiento real de los clubes, especialmente en tiempos de Mundial, ya que es precisamente ahora, cuando las estrellas de los clubes se marchan a participar en la Copa del Mundo con sus selecciones, cuando estos jugadores ganan peso y se hacen imprescindibles en el club ganándose en muchos casos un contrato para las próximas temporadas como profesionales del rugby.

En cualquier caso, la mejor forma de conocer los criterios de selección para este partido es entrevistar al director de rugby de la Federación, José Antonio Barrio, Yunque, y saber de primera mano cómo se ha configurado la convocatoria. "La política en esta convocatoria es la misma que vamos a tener en toda esta etapa: van a venir los mejores jugadores posibles en cada momentos. Cuando hemos llegado a la selección nos hemos encontrado que no había un plan de control de jugadores ni del alto rendimiento y solo se miraba el cortoplacismo y el interés de la absoluta. Nosotros estamos poniendno las bases para que haya ese control y esa estructura de alto rendimiento".

Caso por caso: Merkel, Zabala, Ezeala...

Ponemos a nombre a la conversación. Zabala, Merkler, Usárraga, Kerman, Ezeala... "Evidentemente que queremos contar con ellos y lo vamos a hacer. Pero antes de comentar nada sería bueno contextualizar la situación en la que están ahora mismo estos jugadores. Es una situación crucial para su futuro porque los mejores jugadores españoles, que no están en el Mundial por lo que ya sabemos, son ahora fundamentales para sus clubes porque muchos de sus compañeros están en Francia para jugar la Copa del mundo y los clubes les necesitan ahora más que nunca. Todos nos han reportado su compromiso absoluto con la selección, pero este partido llega en una situación temporal complicada para ellos. Y sería muy egoísta no entender su posición y respaldarles en su decisión. No tenemos control de esos jugadores que están en Francia o en Nueva Zelanda, como Alvar que anda tratando de hacerse hueco en un equipo, y lo que debemos hacer es apoyarles y seguir en contacto con ellos para monitorizar su evolución y ayudarles. Y de todos los casos el más evidente es el de los primeras líneas, Zabala y Merkel, que además son derechos, con la importancia que sabemos que tienen. No solo son miembros de la plantilla de sus clubes, es que además son jugadores importantes y se están jugando el contrato en su club. Y todo esto pasa por no estar en el Mundial, porque si jugásemos la Copa del mundo que se ganaron en el campo los jugadores, estarían todos concentrados con la selección. Pero la situación es la que es...".

El jugador de la selección española Thierry Futeu con el balón ante los defensores de Portugal durante el encuentro de clasificación para el mundial de Francia en la cuarta jornada del Campeonato de Europa disputado en marzo en el estadio central de la Universidad Complutense en Madrid.

Cuestionado por el contexto del partido con los Pumas, Yunque afirma que "no tiramos el partido. Vamos a trabajar para ser competitivos y, sobre todo, para aprender mucho. Es un partido importantísimo en lo deportivo para nosotros y nuestros jugadores. World Rugby sabe que esto podía pasar con el Mundial en puertas. He escuchado y leído que 'vamos a tirar el partido' y hasta que deberíamos buscar 'nacionalizaciones express', viniendo de donde venimos. Incluso que deberíamos recuperar a veteranos que ya están fuera, pero se ha apostado por ser coherentes. Este partido conjuga el entorno local y el internacional. La competición y el alto rendimiento. El partido es importante porque va ser una fiesta del rugby español. Una fiesta deportiva, donde se va a homenajear a personas muy importantes de nuestro rugby, y una fiesta deportiva con un equipo que va a ser muy importante en el Mundial enfrente. Nuestro jugadores pondrán alma y corazón y espero un partido bonito, en el que hay que disfrutar".

Para el director de rugby de la RFER, 'real' desde hace unos meses, el encuentro ante los Pumas "será el comienzo de una nueva era. El primer paso en el camino para volver a jugar un Mundial. Nos acordaremos de este día. Va a ser un punto de inflexión independientemente del resultado". Sus palabras denotan un optimismo que no casa bien con el escepticismo del rugby nacional, hastiado tras las dos eliminaciones de los Mundiales por las negligencia continuada de la anterior federación. Barrio fundamenta su optimismo "en la pasión que le estamos poniendo a este proyecto y la confianza en el jugador español. La gente de fuera que se ha integrado en el grupo o nos asesor nos dice que estemos tranquilos, que este el camino y solo queda seguir trabajando para implantar la estructura y sacar rédito de la calidad del producto nacional. Hemos detectado también un desencanto en el rugby internacional, porque nos comentaban que ven que disponemnos de jugadores buenos, tenemos un evidente potencia como país, pero cuando llegan los mundiales nunca estamos".

Habla de estructura y de un modelo y se habla de se copiará el modelo argentino de Pladares, la variante uruguaya, el éxito chileno... Yunque explica la evolución en la que se trabaja: "El proyecto convive con la competición y los clubes, la tecnificación en los centros con los jóvenes talentos y el alto rendimiento. Y lo hace de forma transversal trabajando con la Sub-20, el emerging y la absoluta combinada. Se habla de convocatoria de este partido ante los Pumas, pero el punto clave va a ser noviembre. World Rugby se ha inventado una ventana especialmente para nosotros, y Estados Unidos, en la que dispondremos de partidos ante rivales de nivel a la que sí podremos convocar a jugadores de clubes".

¿Modelo uruguayo, chileno, fidjiano?

Y pone un hito en el camino "de este proceso": "Lo mejor que va a pasar ahí porque van a estar trabajando juntos los tres grupos (Sub-20, Emerging y abosluta), generando dos equipos y viendo cómo saltan jugadores de una a otra de forma natural". Y después llegará Pablo Bouzas, el técnico argentino, que participará en el Mundial como ayudante en Uruguay, que asumirá como seleccionador y se pondrá al mando. "Cuando llegue el nuevo seleccionador hay que escucharle y ver qué perfiles quiere. Pero trabajaremos de forma transversal con las tres selecciones y con un equipo de entrenadores que ya lo están haciendo y él podrá matizar cosas o disponer de los recursos que necesite".

Recuperando la cuestión del modelo, Yunque amplia detalles: "Lo primero que hicimos cuando llegó Raúl 'Aspirina' fue viajar por toda España para que viese las diferentes condiciones y sensbilidades y confirmase que España es diferente a Argentina en lo deportivo, geográfico, demográfico y estructural. No se puede replicar el modelo de los Pladares, pero sí se pueden tomar iniciativas de éxito como esta para implantarlas aquí y, como en los Pumas, trabajar con jugadores de talento desde edades jóvenes hasta llevarlos a la selección. Vamos a tratar de reproducir realidades que han salido bien en Argentina o modelos que sabemos que han dado réditos en otros sitios como Uruguay o en Chile. En eso tenemos la ventaja de tener como asesor técnico de la zona de Wolrd Rugby a Daniel Hourcade, que nos da imputs, aunque todos tenemos claro que la realidad española es diferente. Pero no nos vamos a circunscribir solo a ese entorno porque hay otras iniciativas como las franquicias de Fiyi que también nos resultan interesantes".





Precisamente la inclusión de 'Aspirina' Pérez en la estructura federativa es una de las grandes novedades que han abierto un canal de comunicación que no existía con World Rugby y con el rugby de élite. ¿Cuál ha sido el diagnóstico del argentino tras su aterrizaje? "Raúl nos ha confirmado lo que ya sospechábamos. El jugador español tiene capacidad y un entorno latino de juego que potendia su creatividad, pero hay una deficiencia en el trabajo físico y en la organización de ese trabajo. Por eso hasta que llega esa 'profesionalización' de la rutina se da la diferencia. Y por eso estamos trabajando eso. Pero 'Aspirina' también nos aporta mucha tranquilidad ante la negatividad que hay. Nos dice que en Argentina le pasó lo mismo y que poco a poco y a base de trabajo cambiaron esa mentalidad y crearon una estructura que tampoco había allí. Sus condiciones de salida eran casi peores y han ido progresando hasta lo que tienen ahora. Raúl entiende que haya esa negatividad y que la gente esté chafada tras las dos eliminaciones en los despachos, pero también insiste en que eso debería apuntalar la idea del cambio estructural. La gente mira atrás y ve que ese cambio es necesario".

Para concluir, Barrio responde a la pregunta del millón: cómo convencer a la gente de que apoye el rugby: "El rugby es un catalizador, es la mejor medicina que hay para resolver los problemas y resolver los desafíos a los que te enfrentas en el campo y en la vida. Yo invitaría a la gente, a los del rugby y a los que no son de nuestro deporte y les atrae, a que se acerquen a ver cómo un país homenajea a sus héroes, a los que nos han traído hasta aquí cien años después. Ahora nos toca construir los próximos cien".