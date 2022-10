‘Pajarito’ Valverde muta en ‘Halcón’ ante su víctima favorita

El uruguayo suma ya esta temporada cinco de los 10 goles que le pidió hace unas semanas Ancelotti .

Tres de los once goles que ha marcado con la camiseta del Madrid se los ha marcado al Barcelona, al que se ha enfrentado diez veces

El delantero del Real Madrid Fede Valverde celebra tras marcar el 2-0 ante el FC Barcelona. / EFE

Hace unas semanas Carlo Ancelotti advirtió a Valverde: "Si tú no eres capaz de marcar al menos 10 goles en la temporada, yo tengo que romper mi carnet de entrenador e irme". Lo confesó el propio entrenador en una rueda de prensa posterior. Consciente de lo que hacía —Carletto nunca da puntada sin hilo— desafiaba públicamente al centrocampista a prodigarse más en ataque, algo que siempre ha dado reparo al uruguayo, dada la nómina de atacantes que tiene el Real Madrid.

Explosión goleadora

Sin embargo, el órdago de Carletto ha dado fruto porque Valverde ya suma cinco goles esta temporada en 14 partidos. Yeso puede considerarse una explosión goleadora teniendo en cuenta que en los 173 anteriores había marcado solo seis. Además, el uruguayo se ha aficionado a marcarle al Barcelona, al que ya le ha anotado en tres clásicos de los diez que ha jugado, con un ratio de un gol cada tres partidos, lo que convierte al Barça, por mucho, en su víctima preferida. ‘Pajarito’ parece haberse acostumbrado a marcar en los partidos de pedigrí, ya que su anterior gol en Liga se produjo en el derbi y fue el tanto que dio el triunfo a los blancos en el Metropolitano.

Este paso adelante del centrocampista de Montevideo ha sido muy bien recibido por el grupo, que celebra abiertamente su crecimiento futbolístico. Su compañero Toni Kroos apuntaba en su cuenta de Twitter al final del clásico: "Fede Valverde, en el Top 3 del mundo ahora mismo". A lo que el charrúa respondía agradecido: "Tengo al mejor maestro. 8". En relación al dorsal que luce el alemán, quien le da muchos consejos, como Modric.

Fede Valverde top 3 in the world right now — Toni Kroos (@ToniKroos) October 16, 2022

Elegido mejor jugador del clásico, galardón aplaudido por sus compañeros por su despliegue, Federico, de 24 años, dejaba esta reflexión al acabar: "Me gusta el medio, pero estoy sumando bastante de extremo. Lo dejo en una duda para el míster. Trato de disfrutar en cada posición y dar el máximo. Arriba puedo aportar más con goles y asistencias y en el medio, trabajo y energía". Precisamente de su energía hablaba Ancelotti en la poblada sala de prensa del Bernabéu: "Se está acostumbrando a jugar en este posición, llega mucho más a la portería rival y está marcando. Tiene una energía increíble".

El centrocampista ponía el acento en la capacidad de sufrimiento de los madridistas para explicar la victoria: "Supimos defender y sufrir con 1-0 porque tuvieron alguna clara. A veces necesitas suerte en momentos claves. Trabajamos bien en ataque saliendo rápido y lo supimos aprovechar. Sabíamos que iba a ser duro y es una felicidad inmensa". Finalmente desvelaba que habían trabajado sus subidas en la pizarra: "Sabíamos que si bajaba Luka (Modric) a recibir el balón y Carva (Dani Carvajal) tiraba como extremo yo iba a tener espacios por dentro. Lo trabajamos mucho. El entrenador me dice que me tire al medio, porque jugar pegado a la línea no es mi fuerte".

Este PAJARITO es un HALCÓN 🦅



¡Vaya golazo que se inventó @fedeevalverde! 🚀🔥#ElClasicoEnDAZN ⚽️ pic.twitter.com/1KyOznf0Zk — DAZN España (@DAZN_ES) October 16, 2022

Federico Valverde tiene contrato con el Madrid hasta 2027, pero es uno de los jugadores que menos cobra de la plantilla (4 millones brutos). El club está estudiando ofrecerle una mejora de salario. Especialmente tras su explosión en este inicio de temporada en la que ‘Pajarito’ ha mutado en ‘Halcón’ y con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Noticias relacionadas