La muerte de Isabel II acerca al Movistar Team a la permanencia

La muerte de Isabel II. La lucha del Movistar Team por mantenerse en la primera división del ciclismo durante tres temporadas más. Dos hechos aparentemente aislados, sin ninguna conexión lógica a simple vista, han confluido este jueves con una tétrica conclusión: el fallecimiento de la reina de Inglaterra acerca al equipo español a su objetivo.

¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Estos días se está disputando la Vuelta a Gran Bretaña, una carrera por etapas de segundo nivel que debía finalizar el domingo en Aberdeen. Hacia las 22.00 horas españolas, sin embargo, la organización anunció la cancelación de la etapa prevista para este viernes tras la muerte de la monarca.

Un par de horas más tarde, y tras consultarlo con todas las partes involucradas en la carrera, la organización decidió cancelar también las etapas del sábado y del domingo por “motivos logísticos”. Entre ellos, destacaban el “lógico reasignamiento” de los efectivos policiales destinados a la carrera. Y sin agentes de Policía, no se puede disputar ninguna carrera ciclista de ningún nivel, menos aún una profesional.

En el plano deportivo, la decisión de los organizadores fue la habitual en este tipo de casos: dar la carrera por terminada, elevando a finales las clasificaciones parciales, tanto la general como las de la regularidad, jóvenes, montaña y equipos.

Y eso, en lo que le interesa al Movistar Team, significa que Gonzalo Serrano es el ganador oficial de la Vuelta a Gran Bretaña 2022, dado que era el corredor que lideraba la carrera tras la disputa de las cinco primeras etapas. Contaba con esa posición de privilegio tras imponerse en la cuarta jornada y debido a las bonificaciones sumadas.

Pese a liderar la prueba, resultaba difícil pensar que Serrano pudiera aguantar la primera posición hasta el domingo, debido al perfil de las etapas que restaban y a que solo le quedaban dos compañeros (muy solventes, eso sí) en carrera, Imanol Erviti y Óscar Rodríguez.

We'd like to send our deepest condolences to the people of the UK and the Commonwealth and the Royal Family for the passing of Queen Elizabeth II.



As a result of the situation, the #TourofBritain has cancelled its remaining three stages. Gonzalo Serrano is the overall winner. https://t.co/O7d3jcB4mb