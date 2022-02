El deporte mundial castiga a Rusia: sin final de Champions y sin GP de Fórmula 1

El deporte mundial comienza a castigar a Rusia tras la invasión a Ucrania. La última reacción es la decisión que ha tomado la Fórmula 1 de cancelar el Gran Premio de Sochi, previsto para el 25 de septiembre.

La FIA ha tomado esta decisión tras haberse reunido ayer con los equipos en Montmeló, donde se están celebrando las primeras sesiones de entrenamiento de cara a la temporada 2022.

"Es imposible celebrar el GP de Rusia en las actuales circunstancias", defiende la FIA, que reivindica que el Mundial de Fórmula 1 "visita países en todo el mundo con la visión positiva de unir personas y a las naciones".

Además, la UEFA decidió que San Petersburgo no acoja la próxima final de la Liga de Campeones el 28 de mayo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el encuentro se jugará en París en el estadio de Francia en Saint-Denis, a las 21.00 horas.

El Comité Ejecutivo del organismo, convocado de manera urgente para analizar este viernes la situación generada por la incursión militar rusa en territorio de Ucrania, comunicó esta medida después de condenar enérgicamente la acción del ejército de ruso.

