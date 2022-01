Nadal remonta a Medvédev en Australia y se corona como el mejor tenista de la historia

Brutal, Increíble. El corazón a mil. Adrenalina máxima. Pasión y agonía. ¿Cómo explicarlo? Tras más de cinco horas lo imposible lo ha hecho realidad Rafael Nadal para conquistar su 21 Grand Slam en una final titánica y épica que quedará para la historia del tenis. Un nuevo milagro para dar la vuelta a un partido que parecía tener perdido cuando estaba dominado por dos sets ante Daniil Medvedev. Una vez más, el exnúmero 1 rescató la épica para darle la vuelta a un marcador que parecía imposible remontar y llevárselo por 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 y 7-5.

A sus 35 años, tras salir de seis meses lesionado, Nadal se convertía en el 'Rey de reyes' para romper el récord de 20 Grand Slams que compartía con Roger Federer y Novak Djokovic. "Es un animal", lo había definido John McEnroe y lo demostraba en la pista, imponiéndose en una épica batalla, como si tuviera 22 años, cuando en esta misma Rod Laver Arena, mordía por primera vez la copa Norman Brockes al vencer en otra épica final, al mismísimo Federer , en cinco sets, por 7-5, 3-6, 7-6 (3), 3-6 y 6-2.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

⁰

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r