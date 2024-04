Madrid abre sus puertas y ventanas a la literatura con una nueva edición de La Noche de los Libros

"Desde hace ya diecinueve años, La Noche de los Libros es uno de los clásicos de la cultura madrileña", comenta Bartolomé González Jiménez, Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Cada año, los servicios técnicos de esa administración diseñan una planificación que, posteriormente, se convierte en un concurso público al que concurren empresas dedicadas a la gestión cultual que presentan sus propuestas. "Este año lo ha ganado Magma —continúa González Jiménez—, con la que se han organizado más de quinientas actividades. Concretamente 537, que se desarrollan no solo en Madrid ciudad, sino en casi todos los municipios de la comunidad".

Como cada año, La Noche de los Libros tiene un concepto que vertebra y sirve de inspiración a todas esas actividades. En esta ocasión, la temática elegida ha sido 'la casa' que, como explica González Jiménez, "es un personaje por excelencia de la literatura. Los grandes escritores, desde Flaubert a García Márquez, desde Federico García Lorca a Émile Zola, han escrito sobre la casa como metáfora del mundo que habitamos, del mundo en el que buscamos la intimidad, la casa como refugio, la casa como protagonista, como telón de fondo, como espacio en el que nos sentimos seguros o como ese lugar en el que intuimos oscuras acechanzas… A lo largo de la historia de la literatura la casa ha tenido muchos rostros y durante toda esta edición de La Noche de los Libros va a ser la protagonista".

Pocos conceptos tan versátiles como el de casa para una propuesta cultural como La Noche de los Libros. En sentido amplio, la casa puede ser la naturaleza, el planeta, la memoria o el cuerpo. En sentido literal, puede referirse al edificio arquitectónico, el piso compartido, el colegio mayor o las residencias de la tercera edad. En todo caso, en un escenario como Madrid, caracterizado por la escasez de vivienda pública, el auge de los pisos turísticos, el incremento de los alquileres y la polémica que afecta a la pareja de la Presidenta de la Comunidad, no hay duda de que la casa es un tema de actualidad que interesa a la ciudadanía.

Como no podría ser de otra manera a la luz de ese tema, el epicentro de las actividades programadas para La Noche de los Libros será una casa. Concretamente, La real casa de correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde las 18 horas y hasta casi la medianoche se sucederán diferentes actividades, como una charla sobre la memoria guiada por Marta Fernández en la que participarán Manuel Jabois, Ignacio Martínez de Pisón y Clara Sánchez, otra sobre los vínculos entre ficción y realidad en la que participará Hernán Díaz, Premio Pulitzer por su libro Fortuna y quizá la gran estrella de la jornada, y para finalizar la velada, un concierto de Sheila Blanco. La compositora y cantante interpretará versiones musicalizadas de poemas de autoras de la Generación del 27, entre las que se encuentran Carmen Conde, Ernestina de Champourcín, Rosalía de Castro, Josefina Romo Arregui, Concha Méndez o Elisabeth Mulder.

El escritor argentino afincado en Nueva York Hernán Díaz participará en una charla en la Real Casa de Correos. / RICARD CUGAT

Como en casa

Además de La real casa de correos, los participantes en La Noche de los Libros se sentirán como en casa en las librerías, bibliotecas públicas, museos, fundaciones, embajadas, centros cívicos, centros de arte, centros culturales, universidades, sedes de empresas, teatros, galerías de arte, cafés, imprentas, colegios profesionales o academias que han organizado diferentes propuestas relacionadas con los oficios del libro, desde la escritura a la impresión y la traducción. Por ejemplo, recitales poéticos, visitas guiadas a archivos, charlas, talleres, cuentacuentos, exposiciones, representaciones, homenajes, recuerdos a escritores —como el que se realizará a Julio Cortázar a través de sus casas reales e imaginadas en otra casa, la Casa de América—, experimentación sonora —como la que Eduard Escoffet realizará en la Plaza de Conde de Barajas—, e incluso programas de radio.

Este es el caso de Punzadas sonoras, un podcast en directo que contará con la presencia de Blanca Lacasa, escritora que está programada en La Noche de los Libros por partida doble. "Es cierto que hay dos actividades, pero en una, el taller de Chiquitectos en el Instituto Cervantes, yo no participo directamente. Se titula ¿Cómo vivimos? Diseña tu casa y está inspirada en mi libro ¡Ey! Esta es mi casa, un álbum ilustrado publicado por Errata Naturae en el que explico dónde viven diferentes animales. En el taller, que sigue el espíritu del libro, la gente de Chiquitectos reflexiona con los niños sobre qué es lo que hace que una casa sea agradable y luego construyen una maqueta con materiales reciclados", explica Lacasa que, a las 19 horas, estará en la Real Casa de Postas. Allí, junto a Inés García y Paula Ducay, conversará en Punzadas sonoras sobre las casas en relación con su último ensayo Las hijas horribles publicado por Libros del KO.

La actividad organizada por Chiquitectos el año pasado. / Toni Guerrero

"Me hace mucha ilusión porque me encantan ellas, me encanta el programa y, además, es la primera vez que tienen una invitada. Por otra parte, el formato de podcast en directo me atrae mucho porque, aunque no es algo nuevo, me gusta lo que viene sucediendo desde hace unos años de recuperar el público en la radio. Creo que convertir el formato meramente sonoro en algo que además ves y miras, lo hace muy especial tanto para el público como para las personas que hacen el podcast", explica Lacasa, entusiasta de La Noche de los Libros desde sus inicios: "Siempre me ha gustado, porque me atrae esa idea de una actividad cultural expandiéndose y tomando las calles. Además, me gusta también lo diverso de sus actividades porque no solo tienes a Jabois y otros pesos pesados, sino propuestas infantiles, paseos por la ciudad o, como este año, un recital de Ajo y Mastretta".

La escritora Blanca Lacasa participa en La noche de los libros. / Jesús Umbría Brito @milton_bananas

Entre esas otras actividades está, por ejemplo, el encuentro Traducción e ilustración de la obra de Virginia Woolf que Ana Flecha Marco moderará en la librería Amapolas en octubre de la calle Pelayo. Un encuentro en el que también participarán Ana Mata Buil, autora de la reciente traducción de Una habitación propia aparecida este año en Debolsillo, y la ilustradora Alicia Caboblanco, autora de las imágenes que ilustran la edición de Orlando publicada por Alianza en 2022, en traducción de María Luisa Balseiro.

"Aunque este tipo de charlas tiende a atraer a profesionales en ejercicio o en formación del sector de la traducción y la ilustración, la actividad está abierta a todo tipo de público. De hecho, estoy segura de que será muy interesante para los lectores", explica Ana Flecha Marco que, a pesar de encontrarse en plena promoción de su nuevo libro, Planeta solitario, ha preferido participar en La Noche de los Libros con su faceta de traductora. "Planeta solitario llegará a las librerías muy pronto y hubiera ido un poco justa. Por otra parte, La Noche de los Libros es un momento un poco delicado para presentar un libro recién publicado porque hay muchísimas actividades interesantes al mismo tiempo y a los libros recién publicados, así son ellos de egoístas, les gusta tener a todos los ojos posibles centrados en ellos. Como este libro recién publicado que nos ocupa es mío, le daré el capricho de presentarlo un día más anodino, concretamente el 10 de mayo en Altamarea".

Altamarea, la librería que la editorial del mismo nombre ha abierto en el barrio de Arganzuela, también ha programado actividades para La Noche de los Libros. Concretamente un cuentacuentos acompañado de un taller de chapas, organizado en colaboración con la editorial Pijama Books. Dará comienzo a las 18 horas y, a medida que transcurra el encuentro, los participantes conocerán las aventuras de Tímida Willow —una conejita creada por Cat Min que vive en un buzón de correos abandonado— y se familiarizarán con conceptos como la empatía, el respeto y la diversidad a través de la lectura del álbum ilustrado Alguien como tú de Helen Docherty y David Roberts.

Media hora después del inicio de la cita en Altamarea, en La Latina, otro de los barrios más castizos de la ciudad, la librería Molar acogerá un taller de creación literaria en la que Ainhoa Rebolledo y Anónimo García imaginarán historias para crear una nueva mitología de la capital. Para ello partirán de Propuestas para una mejora ultrarracional de Madrid, libro editado por la editorial Aguas mayores en el que se recogen sus "garbeos semanales por las paradas de metro de la línea 1".

"Se trata de un taller donde cruzaremos la línea que separa la realidad de la ficción en el imaginario de una ciudad tan terrorífica como es Madrid actualmente", explica Ahinoa Rebolledo que, sin hacer spoilers de la actividad, adelanta que "las personas que asistan a nuestro taller podrán crear sus propios recuerdos inventados a partir de elementos comunes como un plano de Metro y/o un plato combinado".

Rebolledo confirma que los resultados del encuentro serán instagrammeables, garantiza "mazo de likes" para no "decepcionar al público cultural madrileño" y asegura que su propuesta "será como estos talleres que están tan de moda en Madrid: novedosas experiencias haciendo manualidades y bebiendo vino pero sin pagar 50 euros por una hora de supuesta diversión. Todo lo que era bonito antes en Madrid, ahora cuesta 50 euros y requiere esperar cola. Nuestro Taller de secretos (inventados) de Madrid, obviamente, es gratis". Con un poco de suerte, tampoco habrá que esperar cola.