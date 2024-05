Ayuso reivindica Madrid como la "plaza mayor de todos" y cede la crítica a Sánchez al PP: "No va a robarnos el país"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy Madrid como "la plaza mayor de todos", unas palabras que vuelven a insistir en esa idea suya de que esta es una región "al servicio de España". Un argumento que le sirve para mostrar que la región es un dique de contención contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y que representa al resto de los españoles.

Desde el escenario de la Real Casa de Correos, la presidenta ha procurado tener un discurso institucional, sin menciones expresas a Sánchez ni a sus socios. Eso se lo ha dejado hoy a su partido. El de hoy ha sido un acto sin conflictos protocolarios como el año pasado, pero también sin presencia del líder de la oposición, que nunca ha faltado desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. No estaba Alberto Núñez Feijóo y tampoco otros miembros destacados de la dirección, solo las vicesecretarias madrileñas Paloma Martín y Noelia Núñez.

El "punto y aparte" del presidente del Gobierno no deriva, en ningún caso, en una reducción de la crispación dentro de la M-30, donde los populares han utilizado sus declaraciones para atacar a Sánchez y desde el PSOE han querido poner el foco en que la dirección del PP "ha dejado sola" a Ayuso "en uno de sus días grandes por excelencia". "¿Qué tendrá Ayuso?", se preguntaban con ironía fuentes del PSOE, refiriéndose al fraude fiscal que afecta a su pareja, y añadiendo que por esto está "cada día más sola".

La presidenta ha utilizado su intervención para hacer memoria del 2 de mayo, para contar, un año más, que Madrid se alzó frente a quienes quisieron imponerse y doblegar a los madrileños. Siempre lo utiliza como ejemplo de la fuerza que tiene Madrid para rebelarse. Siempre con posibles segundas lecturas para confrontar con Pedro Sánchez.

En el siglo XIX "todo Madrid se convirtió en un campo de batalla" y los madrileños se levantaron "hartos de vivir bajo amenaza, en defensa de su futuro en libertad". O señalando que en esta región todos disfrutan "la conversación, la tertulia, el encuentro" o "se encaran las dificultades con asombrosa actitud: descarada, sincera, valiente". También ha apuntado durante su discurso que en Madrid siempre han sabido "que esto no va de nosotros solos sino de toda España. Por eso aquí no triunfan las identidades de terruño ni el saberse más que nadie. Ni los abusos, ni las injusticias. Ganan las ganas". Hablaba de la historia de España y de Madrid, pero sus palabras siempre son interpretables desde la óptica actual.

Defensa del periodismo

En Madrid, ha concluido, se defiende "la verdad, la unidad, nuestra historia, las instituciones, la Constitución y la Transición, siempre con lealtad al Rey. Porque es quien mejor sirve a España y a los españoles". Lo ha dicho después de ensalzar la figura de los periodistas a partir de dos premios que se han concedido por el 2 de mayo, el que ha recibido Constantino Mediavilla como cronista de la villa, y el ya desaparecido Grupo Crónica, al que perteneció Victoria Prego. Ha defendido el "periodismo de raza, de fuentes, de investigación, comprometida con contar la verdad, sin otro afán ni búsqueda de protagonismo" que busca contraponerse al debate abierto por Pedro Sánchez sobre los "pseudomedios", el control de las publicaciones o la veracidad de determinados medios, poniendo en valor que hay un periodismo que "enseñó a los españoles a ser dueños de sus destinos, a formar una opinión pública informada, sin la que no es posible la democracia que merezca tal nombre".

La defensa del periodismo ha llegado también de Pilar Cernuda, que ha recogido el premio por Grupo Crónica, pidiendo para esta profesión "el mismo respeto" que los periodistas de este grupo han tenido por quienes han participado en sus encuentros, o por Antonio Casado, que ha recordado que es igual de importante el trabajo que los periodistas hacen "para acceder a la información por cauces no reglamentarios pero no menos virtuososo".

Pero todo en su discurso pretende ser sutil, buscando una intervención institucional frente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sonriente en todo momento, incluso con la propia Ayuso, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien se le ha visto con un gesto menos complaciente con los distintos miembros del PP.

Críticas del PP a Sánchez

Las críticas a Sánchez tras sus cinco días de reflexión y su decisión final de quedarse al frente del Gobierno han recaído sobre otros miembros del PP de Madrid. El portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, por ejemplo, ha advertido que Sánchez "no va a conseguir doblegar nuestras instituciones": "No va a robarnos el gran país que hemos construido entre todos". Así, ha alentado, en línea con Ayuso, a seguir el ejemplo de "la resistencia heroica del pueblo de Madrid" en la Guerra de Independencia porque esta región "no se doblega ante las imposiciones y ante quienes quieren robarnos el país".

El número dos del partido, Alfonso Serrano, también ha seguido esta misma argumentación al decir, siempre haciendo referencia al levantamiento de 1808, que la "rebeldía" ha estado "siempre presente en la vida de los madrileños" y que los madrileños siempre han sabido enfrentarse a "la opresión" y a la "injusticia".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha calificado a Sánchez como "señor bulo", ha advertido: "Desde Madrid ni nos resignamos ni nos rendimos, ni pedimos perdón ni nos callamos". Y ha añadido que los madrileños no participarán en el "proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro" que achaca al presidente del Gobierno.