Depeche Mode llega a Madrid y conquista el Wizink Center: esta es la siguiente fecha de concierto

Depeche Mode ha regresado a Madrid para ofrecer en el tramo invernal de su gira un concierto que ha quedado para la memoria, con taconeo flamenco incluido, y que ha constatado que el grupo está muy vivo. Llegan a Madrid los días 12 y 14 de marzo en el Wizink Center.

Más de 15.000 personas, el aforo íntegro del Wizink Center, lo han constatado ante el ahora dúo conformado por Dave Gahan y Martin Gore desde la muerte inesperada en 2022 de su compañero Andrew Fletcher, en el show que ya ha tenido lugar en el estadio.

La actuación del 12 de marzo

De él han sonado cuatro cortes en las más de dos horas de concierto y casi dos docenas de canciones de un repertorio que les ha permitido visitar asimismo muchos de sus 15 discos de estudio desde aquel 'Speak & Spell' (1981), el que contenía 'Just Can't Get Enough', especialmente 'Music for the Masses' (1987) y 'Violator' (1990).

Acompañados de Christian Eigner a la batería y Peter Gordero en los sintetizadores, el show ha arrancado puntual a las 21:30 horas con la etérea y a la vez árida 'My Cosmos Is Mine', cantada casi en la misma penumbra con la que el cuarteto ha irrumpido sobre el escenario.

La más melódica 'Wagging Tongue' ha sonado balsámica inmediatamente después por contraste, también porque con ella se ha activado una lluvia de haces de luz que ha recordado cuánto se pierde a veces de un espectáculo en los formatos de festival como en el que se vio esta gira el pasado verano.

No ha habido que esperar más para iniciar el viaje en el tiempo. Primero al disco 'Songs of faith and devotion' (1993) con un 'Walking In My Shoes' que ha despertado los coros espontáneos del público y el primer gran aplauso de la noche.

Ante imágenes de burros paseando por la costa sonaba entonces 'It's No Good' y Gahan empezaba a girar sobre sí mismo como un derviche elegante y teatral, con su traje negro de chaleco, liberado ya de la chaqueta, para poder explayarse en la gestualidad corporal ampulos que lo han convertido en un "entertainer" único.

Son esa actitud y sus icónicos registros graves una fuerza que impulsa aún más lejos cortes de por sí históricos como 'Policy of Truth', mientras se desliza hacia el suelo con el pie del micrófono entre las piernas y una mirada procaz.

La próxima actuación del grupo

Tras esta parada en Madrid, que se repetirá el jueves 14 de marzo, Depeche Mode atracará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el día 16 y en el BEC! de Bilbao el 21 de este mismo mes.