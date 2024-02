Qué hacer en Madrid esta semana: 'Ventanas al futuro', 'La casa de Bernarda Alba', Año Nuevo Chino, 'Titanas'...

Si algo echamos de menos a la hora de imaginar futuros posibles desde el presente son las visiones optimistas. Es cierto que factores como la crisis climática o los conflictos a nivel global no invitan a pensar de forma muy esperanzadora en lo que está por venir, pero sin estos ejercicios de imaginación, tampoco es posible concebir realidades alternativas. La exposición que abre sus puertas esta semana en Espacio Fundación Telefónica nos propone seis escenarios futuros inspiradores creados por diferentes artistas (Paul Trillo, GMUNK, Inferstudio, Boldtron, Lifeforms y fuse*), que materializan sus propuestas a través de la tecnología. Seis ventanas para asomarnos a un mañana que sí nos apetezca conocer.

Alfredo Sanzol dirige por primera vez un texto de Lorca y lo hace trayéndose a la actualidad a personajes tan icónicos como los de La casa de Bernarda Alba. El director tenía claro que quería conectar las preocupaciones de los personajes de Lorca con las de ahora, más concretamente con el impacto que el sistema patriarcal sigue teniendo en nuestras vidas. El montaje trata de entender, bajo este prisma, la motivación que hay tras el autoritarismo de Bernarda, que no es otra que proteger a sus hijas de la brutalidad machista. En este sentido, Sanzol nos muestra a una Bernarda más humana, víctima también del patriarcado en el que todas tienen que encontrar la forma de sobrevivir. En el reparto encontramos nombres como los de Ana Wagener, Claudia Galán, Ane Gabarain o Patricia López Arnaiz.

La fascinación que sentimos ahora por la inteligencia artificial no es nueva. Las máquinas y el papel que la tecnología juega en nuestras vidas siempre ha despertado el interés de los seres humanos. La nueva exposición de la Fundación Canal, dedicada a cuatro figuras que trabajaron sobre la relación entre el arte y la máquina (el fotógrafo Alfred Stieglitz, y los artistas Francis Picabia, Man Ray y Marcel Duchamp), nos invita a explorar la influencia que tuvieron en el movimiento Dadá y en el surrealismo. La maquinaria tiene presencia en muchas de las obras de los artistas de este período, ya sea a través de la representación o de la incorporación de materiales y elementos industriales. La muestra, comisariada por Pilar Parcerisas, reúne más de 100 obras procedentes de diferentes colecciones internacionales.

No es fácil ver reunidas en un mismo espectáculo a tres bailarinas y coreógrafas de la talla de Sol Picó, Natsuki y Charlotta Öfverholm. Además, en Titanas, han querido reflexionar sobre un tema que apenas se trata en el mundo de la danza: la vida de una bailarina en la madurez, puesto que las tres superan los 50 años. El relato que van construyendo con sus movimientos está arropado por una escenografía de lo más innovadora, con las proyecciones visuales en directo de Milosh Luczynski, la música de Judit Farrés junto a un coro de doce mujeres y un vestuario en el que destacan los gorros-máscaras, de los que se van desprendiendo a medida que avanza la obra.

'El Cine Rev[b]elado'

El ciclo El Cine Rev[b]elado, que organiza Playtime Audiovisuales, continúa expandiendo los límites de lo que tradicionalmente entendemos como cinematográfico explorando, a través de prácticas performativas, las relaciones que establece con otras disciplinas artísticas. Esta edición gira en torno a la no-imagen, la palabra y el gesto. Para ella contarán con David Bestué, Marta Azparren y Haize Lizarazu —y su conferencia performativa sobre lo que no quiere o no puede ser imagen—, Matias Daporta —que especula sobre lo que ocurre cuando una trilogía queda inacabada, como en el caso de USA: land of opportunities de Lars Von Trier—, Los Torreznos —con su reinterpretación de La salida de los obreros de la fábricaLumière, considerada la primera película de la historia— y Esperanza Collado —que realizará una lectura coreografiada en torno al cine como experiencia—.