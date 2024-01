Qué hacer en Madrid esta semana: CutreCon, Italo Calvino, 'Lagunas y niebla', 'Los susurros del Big Bang'...

'From Spain With Design'

Trevor Paglen

No hay día que no nos crucemos en los medios o en las redes con alguna noticia relacionada con la inteligencia artificial. Pero, más allá de la fascinación que generan sus avances y de la incertidumbre ante el papel que podría llegar a ocupar en un futuro, lo cierto es que, en realidad, sabemos muy poco de la IA. El artista Trevor Paglen visita Madrid a raíz de la instalación audiovisual Behold These Glorious Times!, que puede verse hasta febrero en Matadero, y lo hace para hablarnos de los mecanismos ocultos en las tecnologías que preceden al desarrollo de la inteligencia artificial y la visión por ordenador. Ilustrará su charla con numerosos ejemplos relacionados con la investigación de la IA que probablemente no conocíamos y tratará de responder a algunas de las preguntas que todos nos hacemos sobre los avances tecnológicos que se suceden en este ámbito a una velocidad difícil de asimilar.