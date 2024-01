Nominaciones a los Premios Oscar 2024, en directo: el anuncio de los candidatos a los premios del cine americano

'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona, también busca la nominación en los Oscar 2024 como en los premios BAFTA

El filme 'La sociedad de la nieve', del español Juan Antonio Bayona, es una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británica. Junto a la película que narra la tragedia de los Andes de un equipo de rugby uruguayo, competirán por el galardón otras como el documental ucraniano '20 days in Mariupol', la francesa 'Anatomy of a fall' o la estadounidense en lengua coreana 'Past lives'.

[ Lea la noticia completa AQUÍ ]