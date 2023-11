Nueva York acogerá un homenaje a Paco de Lucía en el décimo aniversario de su muerte

Paco de Lucía. / ARCHIVO

Nueva York, ciudad que "marcó y transformó profundamente" la carrera de Paco de Lucía", rendirá homenaje al guitarrista a través de un festival que tendrá lugar del 20 al 24 de febrero de 2024, año en que se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de este artista flamenco.

"Nueva York marcó y transformó la carrera de Paco de Lucía", ha dicho este lunes en rueda de prensa Gabriela Canseco, su viuda y presidenta de la fundación del guitarrista de Algeciras (Cádiz).

"Con solo 16 años, en 1963, Paco de Lucía (1947-2014) empezó una larga gira de nueve meses por Estados Unidos, y fue en Nueva York precisamente donde la empezó", ha contado Canseco, que ha asegurado que fue en esa ciudad donde se gestó su historia como compositor.

Por eso, Nueva York será donde se rinda homenaje al artista en su décimo aniversario de su muerte, el 20 de febrero de 2024 con el festival Paco de Lucía Legacy.

"Una fecha redonda para celebrar la universalidad de la música de Paco", ha añadido Federico Linares, patrono de la Fundación Paco de Lucía, quien ha asegurado que "el guitarrista fue un visionario, tenía talento y era virtuoso, llevó el flamenco por todo el mundo".

En el festival, que tendrá lugar en seis espacios diferentes de la ciudad, participarán estrellas tan cercanas a Paco de Lucía como Al Di Meola o Rubén Blades. Artistas que compartirán programación con Diego el Cigala, José Mercé, Carmen Linares, Rafael Riqueni, Niño Josele o Farruquito, sin olvidar algunos de los músicos que se subieron al escenario con Paco de Lucía, como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Rubem Dantas, José María Bandera, Antonio Sánchez, Israel Suárez 'Piraña' o Carles Benavent, entre otros.

El festival comenzará en el célebre Carnegie Hall de Manhattan, donde más de 30 artistas rendirán su particular homenaje al guitarrista sobre el escenario.

Un espectáculo que será el inicio de cinco jornadas en las que la memoria del autor de Solo quiero caminar o Entre dos aguas será reconocido "como la leyenda de la guitarra que es, un creador único que trascendió los límites del flamenco para dejar un legado universal", ha recordado Federico Linares.

Tras esta primera cita, el día 21 la Orquesta Afro Latina, con Arturo O'Farrill, Alex Conde y su Big Band interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del maestro y se presentará el libro El enigma Paco de Lucía, de César Suárez.

El 22 de febrero se impartirá una clase magistral sobre la cadencia andaluza en The Julliard School; el percusionista El Piraña hará lo propio en la New York University con una master class de palmas y percusión, y el Lincoln Center acogerá un concierto de fusión jazz/flamenco con Farruquito como artista invitado.

El 23 de febrero, el Power Station Berklee acogerá la presentación de un disco inédito de Paco de Lucía y se presentará la película La búsqueda, dirigida por el hijo del guitarrista, Curro Sánchez, seguido de un concierto en el Sinagoga Fundación Orensanz.

Finalmente, el día 24 culminará este homenaje múltiple con un concierto en el club de jazz Poisson Rouge.

Con este homenaje se trata de reivindicar "el legado y la trascendencia de una personalidad y una obra que cambiaron la manera de entender el flamenco y la música en general", ha señalado su familia que ha asistido a la presentación en el Ateneo de Madrid.