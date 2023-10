La última canción de los Beatles, 'Now and then', se publicará el 2 de noviembre

Harrison, Lennon, Starr, McCartney. Los Beatles en agosto de 1969, en su última sesión de fotos conjunta. / APPLE CORPS

No ha pasado ni una semana desde que el nuevo elepé de los Rolling Stones llegó a las tiendas y los Beatles acaban de anunciar la publicación de su nuevo single. No, no estamos en abril de 1966, sino en octubre de 2023. Y el nuevo single de los Beatles es Now And Then, una canción de John Lennon que había permanecido (más o menos) inédita hasta ahora y que sus excompañeros de banda –Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr- ya habían intentado completar, sin éxito, a mediados de los años 90 para incluirla en el proyecto Anthology, titánica compilación de piezas desechadas y tomas alternativas.

Now and then -"la última canción de los Beatles", según subraya el comunicado oficial- aparecerá como single el próximo jueves 2 de noviembre. Irá acompañada por Love Me Do, la primera canción que publicó el cuarteto de Liverpool en octubre de 1962. Una bonita manera de "cerrar el círculo". Pero hay más. Now and then se incluirá también en la reedición ampliada de los legendarios álbumes recopilatorios 1962-1966 y 1967-1970 (más conocidos como el álbum rojo y el álbum azul) que llegará una semana más tarde, el 10 de noviembre.

La historia de Now And Then se remonta a 1979, cuando John Lennon grabó, con el único acompañamiento de un piano, un esbozo de la canción, todavía inacabada, en su apartamento del edificio Dakota de Nueva York. Esa es la grabación que se incluía en una de las dos cintas de casete que Yoko Ono le entregó en enero de 1994 a McCartney después de que este le pidiera alguna canción inédita de Lennon, que había muerto asesinado en diciembre de 1980, con el fin de darle a Anthology un punto de novedad.

Una balada en La menor

Dos de las piezas que figuraban en esas cintas, Free As A Bird y ‘Real love’, fueron completadas por los tres beatles supervivientes y publicadas como singles, además de formar parte de Anthology. Now And Then, una típica balada lennoniana de autocastigo en La menor, estuvo a punto de correr la misma suerte, pero acabó siendo archivada. Una cuarta canción, Grow Old With Me, fue desestimada desde el principio porque ya había aparecido en el disco póstumo de John (y Yoko) Milk And Honey, de 1984.

El 20 de marzo de 1995, McCartney, Harrison, Starr y el productor Jeff Lynne se juntaron en el estudio para trabajar en Now And Then. Se grabaron algunas pistas de voces y acompañamiento instrumental, pero al cabo de solo un día se tomó la decisión de abortar el proyecto (su lugar en el tercer volumen de Anthology lo ocupó la composición instrumental del productor George Martin A Beginning). La versión oficial atribuyó el desistimiento a las deficiencias de sonido de la grabación original, que al parecer presentaba un zumbido imposible de eliminar con la tecnología de la época. Sin embargo, no tardó en trascender que, además, Harrison se había mostrado muy reticente a grabar y publicar la canción, por la que no sentía un gran aprecio (llegó a calificarla de “basura”).

Inteligencia Artificial

En cualquier caso, el tiempo se ha encargado de allanar el terreno y eliminar los obstáculos. George Harrison murió de cáncer en noviembre de 2001 y los avances en el campo de la Inteligencia Artificial (una tecnología que ya se empleó, por ejemplo, en la producción de la serie documental Get Back) han permitido al fin aislar la voz de Lennon sin ruidos molestos. Manteniendo la guitarra que Harrison grabó en 1995, McCartney y Starr añadieron el año pasado a la pieza nuevas pistas de batería, bajo, guitarra y piano, así como unos coros. La grabación se completó con un arreglo de cuerda escrito por Giles Martin (hijo de George Martin) y, en un "sutil toque final", con unas voces extraídas de Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby y Because.

El resultado, asegura McCartney en la nota promocional, es "una genuina grabación de los Beatles". "Seguir trabajando en la música de los Beatles en 2023 y estar a punto de publicar una canción que el público todavía no ha escuchado es algo verdaderamente excitante", añade. Ringo asegura que todo el proceso les ha servido para reecontrarse con Lennon: "Es lo más cerca que estaremos de tenerle de vuelta con nosotros en el estudio, así que ha sido muy emocionante".

Now And Then. Ahora y entonces. El 2 de noviembre, los Beatles cierran el círculo.