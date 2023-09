Algunas películas españolas imprescindibles para la historia del cine

Este filme fue dirigido por Luis García Berlanga y su reparto cuenta con actores como José Isbert, Manolo Morán y Lolita Sevilla. No había discusión: era una crítica rotunda a la realidad social española del momento. La historia se sitúa en Villar del Río, pueblo castellano, que recibe la alerta de la inminente visita de los diplomáticos estadounidenses. En cuanto la noticia se extiende, todos los vecinos comienzan con los preparativos para impresionar a los visitantes y así tratar de obtener beneficios del Plan Marshall. Para ello, se llegan a vestir con trajes típicos que, en realidad, no son propios de su región (en Castilla el folclore, por mucho que se pretenda, no es el flamenco) porque así será más fácil la integración de los estadounidenses, que piensan que las sevillanas son propias de toda España y es la fuente de la que bebe nuestra cultura. Además, los habitantes de Villar del Río preparan sus preguntas para los diplomáticos, así como sus peticiones para que, finalmente, no lleguen a detenerse en el pueblo y lo atraviesen sin tan siquiera bajar del vehículo.