La música brasileña reconquista el mundo

Lula da Silva fue recibido en Pekín el pasado 14 de abril con la canción Novo tempo, de Ivan Lins. Mientras el presidente brasileño caminaba al lado de Xi Jinping, máximo mandatario de China, resonaba una letra que visibilizada el inicio de una nueva era de relaciones bilaterales: "En el nuevo tiempo / a pesar de los peligros / de la fuerza más bruta / de la noche que asusta / estamos en la lucha / para que nuestra esperanza / más que venganza / sea siempre un camino".

La pandemia y la hostilidad declarada del ex presidente Jair Bolsonaro contra los artistas redujeron la presencia de músicos brasileños en los palcos internacionales. "Tuve que retrasar el concierto de un artista porque Bolsonaro canceló la ayuda pública a pasajes aéreos. El tour tenía más de diez conciertos. Todos cancelados", afirma Nano Ribeiro, productor musical brasileño asentado en Barcelona. Novo tempo, que Ivan Lins compuso en 1980 para criticar a la dictadura, sirve de metáfora para el retorno político de Brasil al mundo, que ocurre mientras los artistas del país copan los palcos de Norteamérica, Europa y Japón.

En el primer semestre del año, artistas consolidados como Emicida, Martinho da Vila, Mart'nália, Xênia França o Marina Sena, así como otros menos conocidos (Bike, Tássia Reis o Vhoor, que triunfó en el Primavera Sound) han tocado fuera de Brasil. Durante los próximos meses, muchos de los nombres más destacados de la música brasileña están embarcados en giras internacionales, la mayoría de las cuales hace parada en España. "La música brasileña ha vuelto muy fuerte en Europa. No recuerdo ver tanta oferta. Es como si durante la era Bolsonaro hubiéramos jugado a ser estatua... te congelas y después sales corriendo", afirma Daniela Fabiana, una productora musical también afincada en Barcelona.

Pesos pesados

Durante el confinamiento pandémico, Gilberto Gil, ex ministro de cultura y vaca sagrada de la música brasileña, realizó un live rodeado de su familia. La #FestadoGil, en la que sus descendientes mostraron sus habilidades sonoras, tuvo tanta repercusión que acabó desembocando en un documental y en una gira internacional que todavía continúa. El único concierto de la gira Gilberto Gil & Familia de España tendrá lugar el 29 de julio en el Teatro Real de Madrid. Caetano Veloso, que replicó el formato de live familiar y pandémico de su amigo Gil, también ha anunciado la gira internacional de su último álbum, Meu Coco (2021). Caetano, que acaba de confesar públicamente que quiere dejar Rio de Janeiro para mudarse a su tierra natal, Bahía, también ha dejado caer que esta gira que tiene parada española (Madrid, 6 de septiembre) será la última oportunidad de verle tocar fuera de Brasil.

Caetano Veloso, en el Festival de Jazz de San Sebastián de 2018../ Javier Etxezarreta - EFE

Además del indiscutible dúo del Olimpo de la música brasileira, otros pesos pesados están en plena gira, algunos tras años de parón. El mítico Djavan, respetado por todas las generaciones, toca este martes en las Noches del Botánico de Madrid, el 30 de junio en el Festival de Jazz de San Javier (Murcia) y el 3 de julio en Barcelona. El guitarrista Toquinho, uno de los iconos de la bossa nova y fiel escudero de Vinicius de Moraes, actuará en Barcelona al lado de Camila Faustino en el Festival Pedralbes (25 de julio).

El rockero Arnaldo Antunes, mito viviente cuya fama internacional llegó con el álbum súper ventas Tribalistas (2002) que lanzó junto a Carlinhos Brown y Marisa Monte, también está de gira europea. El músico, que en paralelo tiene una dilatada carrera en la escritura y el arte plástico, tiene dos fechas confirmadas en España (14 de julio, Madrid, Noches del Botánico; 15 de julio, Barcelona, junto a Víctor Araújo). Por su parte, la también tribalista Marisa Monte está embarcada en la gira norteamericana de lanzamiento de Portas (2021), que también hará parada en Portugal. El país luso es el escogido por Adriana Calcanhoto, considerada una de las divas de las música brasileña desde los años dos mil, para su gira internacional. Por otro lado, Chico César, que ya cantó en Madrid durante las elecciones brasileñas de 2022, actúa el próximo jueves 29 en Cádiz.

Nuevos talentos

El hecho de no tener a Jair Bolsonaro en la presidencia influye mucho, en opinión de Francisco Carvalho, de la productora Janela Brasil, con sede en Madrid: "Ya no existe aquella criminalización y condena al arte, lo que genera estabilidad. Además, Brasil ha vuelto a ser noticia por temas relevantes. La cultura es uno de sus productos de exportación más potentes". El novo tempo reabre el interés mundial por la nueva cosecha de sonidos brasileños. El bahiano Tiganá Santana, reverenciado por su rescate de la cultura africana, toca por primera vez en España. El músico, que acaba de lanzar el descomunal álbum Iroko junto al pianista cubano Omar Sosa, actúa en Madrid (6 de julio) y Barcelona (7 de julio). Luedji Luna, que arrasó con su álbum de estreno Um corpo no mundo (2017) y seduce con álbumes visuales sorprendentes, también recalará en Madrid (7 de julio) y Barcelona (8 de julio).

La cantante brasileña Luedji Luna./ Cedida

Quienes hibridan tradición con ropajes electrónicos también han encontrado su espacio en los palcos internacionales. La pernambucana Duda Beat (29 de junio, Barcelona), Liniker (ya presentó Indigo Borboleta Anil en Barcelona y lo hará en Madrid el 11 de julio ), Céu (28 de julio, Madrid, Noches del Botánico), Tim Bernardes (1 de Julio, Vida Festival) o María Gadu (canta junto a Silvia Pérez Cruz y la argentina Liliana Herrero el 23 de julio en las Noches del Botánico de Madrid) son algunos de los nombres destacados. Mención aparte merece el pianista Amaro Freitas, que mezcla jazz con las raíces africanas de Brasil. Tras una exitosa gira japonesa tocará frente al exigente público suizo del prestigioso Montreux Jazz Festival, el próximo día 2 de julio.

"Creo que el interés por la música brasileña es el mismo, ¡gigante! Lo que ha cambiado con la vuelta de Lula es el interés por Brasil. Volvimos, después de cuatro años de aislamiento", matiza el productor Nano Ribeiro. La música Luedji Luna asegura, en declaraciones a este medio, que el mundo nunca perdió el interés por la música brasileña, pero que ahora cae "el estigma de país reaccionario y atrasado, que es lo que Bolsonaro representa". El aluvión de música brasileña on tour se redondea con algunas presentaciones de samba, popularísimo estilo no tan habitual en palcos internacionales, como las de Roberta Sá (1 de julio, Madrid) o Zeca Pagodinho (18 de octubre, Barcelona).

La re-movida brasileira global está ocurriendo sin que todavía se hayan retomado las políticas de apoyo al sector que existían antes del gobierno Bolsonaro. David McLoughlin, director de Brasil Calling, que trabaja desde São Paulo para el mercado internacional, denuncia que la participación brasileña en las plataformas de streaming es baja, a pesar del éxito fulgurante de artistas como Anitta."Estamos sin un proyecto de exportación de música", afirma David. Los vientos pueden cambiar si, como vaticinan las fuentes consultadas, el Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil), se vuelve involucrar en la música brasileña for export, como lo hizo durante los primeros gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff.