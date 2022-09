Las 10 series que no te puedes perder este septiembre

Imágenes de ’Pistol’, ’El cuento de la criada’ y ’El Señor de los Anillos: El poder de los anillos’. / ARCHIVO

Pasadas solo dos semanas del estreno de ‘La Casa del Dragón’ (‘House of the Dragon’) llega otra gran dosis de fantasía con la no menos esperada ‘El Señor de los Anillos: Los anillos de poder’ (Amazon Prime). Disney+, por su parte, propone dos miniseries en la frontera del ‘biopic’: ‘Pistol’, sobre la banda punk Sex Pistols, y ‘Mike’, retrato de Mike Tyson. Al regreso de ‘El cuento de la criada’ a HBO Max con su quinta temporada se suma un aluvión de ficciones españolas: ‘Un asunto privado’ (Amazon Prime Video), ‘Las de la última fila’ (Netflix), ‘La novia gitana’ (Atresplayer Premium) y ‘Apagón’ (Movistar Plus+).

'El señor de los anillos: los anillos de poder'

Día 1. Amazon Prime Video Producida por J. A. Bayona, realizador que ha dirigido los dos primeros episodios (de los otros cuatro se encarga el director británico de origen chino Wayne Che Yip), la serie discurre en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, apenas tocada por las ya míticas películas de Peter Jackson basadas en las legendarias novelas de J. R. R. Tolkien. Así, este drama épico se sitúa miles de años antes de lo que se narra en El hobbit y El Señor de los Anillos, que es cuando se produce la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la leyenda épica de Númenor y la última Alianza de elfos y hombres. En el reparto destacan: Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond) y Benjamin Walker (Alto Rey Gil-galad).

'Billy The Kid' Lunes, 5. Movistar Plus+ Dirigida por Michael Hirst (el creador de Vikingos), se trata de una aventura romántica épica basada en la vida del forajido conocido también como William H. Bonney, desde sus humildes raíces irlandesas y sus primeros días como vaquero en la frontera estadounidense, hasta su papel fundamental en la guerra del condado de Lincoln. La ficción muestra cómo conoce a Jesse Evans, otro bandido famoso y líder de la banda Seven Rivers, que ya entonces robaba ganado a las familias de granjeros. El reparto de este wéstern está encabezado por Tom Blyth, como Billy el Niño, y Daniel Weeber, en el papel de Jesse Evans.



'Pistol' Día, 7. Disney+ Miniserie de seis capítulos basada en la autobiografía de Steve Jones, guitarrista de la mítica banda británica de punk Sex Pistols, que revolucionó el mundo de la música y la cultura en los años 70. La ficción, que está dirigida por Craig Pearce, su creador, y Danny Boyle, cuenta, a través de las memorias de Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol, el viaje desenfrenado y en ocasiones desgarrador del grupo, unos jóvenes de clase trabajadora sin un futuro en el horizonte, que con su banda sacudieron el establishment corrupto de la época. El reparto está encabezado por Anson Boon, que da vida a Johnny Rotten, y Louis Partridge, que interpreta a Sid Vicious.

'Mike' Jueves, 8. Disney+ Miniserie que explora la vida y controvertida carrera del campeón de los pesos pesados Mike Tyson, una de las figuras más polarizadoras de la cultura deportiva, a quien da vida Trevante Rhodes. La historia de Mike se cuenta a través de los ojos del famoso boxeador: su dura infancia, cómo sufrió el drama de las diferencias entre clases sociales y de raza en EEUU y cómo logró colocarse entre la élite del boxeo, así como su misoginia manifiesta y el poder que ejercieron en él los medios de comunicación, que lo encumbraron a la fama.



'El cuento de la criada' Quinta temporada. Día 15. HBO Max Nueva temporada, la quinta (y por ahora parece ser que no la final) de esta icónica serie basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood que narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria en la que, debido a los desastres medioambientales y la baja tasa de natalidad, el Estado considera a las mujeres de su propiedad y tiene a un ejército de ellas solo para procrear. Tras el sangriento final de la anterior temporada, en estos nuevos capítulos June (Elisabeth Moss) no lo tendrá fácil. Haber liderado al grupo de mujeres que acaba asesinando a Fred Waterford la ha puesto en una situación en la que parece no haber vuelta atrás. Y será difícil recuperar la normalidad.



'Un asunto privado' Día 16. Amazon Prime Video Aura Garrido y el veterano actor francés Jean Reno (Leon: el profesional, El código Da Vinci) protagonizan esta serie, en la que aparecen como una Sherlock Homes y un Watson de los años 40 y que promete altas dosis de comedia y de misterio. Marina Quiroga (Garrido) es una joven de clase alta con alma de detective que se dedicará a perseguir a un asesino que anda suelto por Galicia. Para ello cuenta con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor (Reno). Deberá enfrentarse a los prejuicios de género, al nuevo comisario y a su madre, que intenta casarla.

'Andor' Día 21. Disney+ Nuevo producto de la marca Star Wars, saga que parece ser inagotable. Tras The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Obi Wan Kenobi llega Andor, protagonizada por Cassian Andor, personaje de Rogue One. Tony Gilroy, guionista de la citada Rogue One y de la saga Bourne, es el showrunner de esta serie que en sus 12 capítulos cuenta las aventuras del espía rebelde durante sus años de formación en la Rebelión y sigue sus misiones secretas contra el Imperio. Le da vida el mexicano Diego Luna.

'Las de la última fila' Día 23. Netflix Primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, protagonizada por cinco amigas treintañeras que se reúnen cada año para pasar juntas una semana. Aunque en esta ocasión será diferente, ya que a una de ellas le han diagnosticado cáncer y, aunque han acordado no hablar del tema (con lo que el espectador no sabe cuál de ellas es la enferma) experimentarán cosas que les gustaría hacer antes de morir. Dan vida a las cinco amigas Itzaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés, Godeliv van den Brandt, e intervienen Macarena García, Melina Matthews y Javier Rey.

'La novia gitana' Día 25. Atresplayer Premium Adaptación de la novela homónima de Carmen Mola, que protagoniza Elena Blanco (Nerea Barros), una inspectora de homicidios veterana de la Brigada de Análisis de Casos (BAC), una mujer inteligente y obsesionada por resolver su propio trauma del pasado y que ve reflejado su dolor en el de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con seis años de diferencia. Con su equipo buscará al responsable de un macabro ritual. El reparto lo completan Darío Grandinetti (Miguel Vistas), Ignacio Montes (Zárate), Mona Martínez (Mariajo) y Ginés García Millán (Rentero).

'Apagón' Día 29. Movistar Plus+ Serie inspirada en el podcast El gran apagón, aunque las historias son inéditas y su punto de conexión es una tormenta solar que provoca un gran apagón de energía y tecnologías en el planeta. Con lo que los cinco capítulos muestran cinco universos diferentes que entran en crisis por ello y cómo lo tienen que gestionar y adaptarse a ellos sus protagonistas. Los cinco capítulos están dirigidos por un realizador diferente: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. El elenco lo encabezan Luis Callejo, María Vázquez, Patricia López Arnaiz, Ainhoa Santamaría, Jesús Carroza, Melina Matthews y Tomás del Estal, entre otros..

