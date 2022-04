Muere Andrew Woolfolk, saxofonista de Earth, Wind & Fire

El integrante de la banda estadounidense fallece a los 71 años tras sufrir una enfermedad durante más de seis años

Andrew Woolfolk, saxofonista de la banda estadounidense Earth, Wind & Fire, falleció a los 71 años debido a una enfermedad que hasta el momento no ha sido revelada, informó el líder del grupo, Philip Bailey, a través de su cuenta de Instagram.

“Se llamaba Andrew Paul Woolfolk. Lo perdimos hoy, después de estar enfermo durante más de 6 años. Hizo la transición a la eternidad, de esta tierra de moribundos a la tierra de los vivos”, señaló el domingo la publicación del también vocalista de la banda.

Woolfolk (Texas, 1950) se formó en saxofón junto al instrumentista y compositor de jazz Joe Henderson, y se unió a este grupo que fusiona géneros como el punk, soul o R&B en 1973.

Ese mismo año lanzaron el álbum 'Head to the Sky', que fue disco de platino, pero el reconocimiento internacional le llegaría en 1975 con el álbum de estudio titulado 'That's the Way of the World'.

Desde 1983, Woolfolk también tocó y se involucró en discos de artistas como Phil Collins, Tracie Spencer o Level 42 durante los diferentes recesos que tuvo Earth, Wind & Fire.

