Ariana DeBose, primera afrolatina y primera persona 'queer' que gana un Oscar

Steven Spielberg lo ha conseguido. El director de West Side Story quería que su versión de la famosa película de 1961 fuera mucho más inclusiva que la original (que hasta tuvo que oscurecer el color de la piel de algunos actores), y por eso decidió apostar por intérpretes latinos que dieran vida a los personajes de ascendencia hispana del musical. La jugada le ha salido redonda, porque su película no solo ha logrado que una de sus protagonistas, Ariana DeBose, se haya convertido en la primera artista afrolatina que se alza con un Oscar, sino también en la primera persona abiertamente queer en lograr la ansiada estatuilla dorada.

A sus 31 años, DeBose ha recogido esta noche el galardón a la mejor actriz de reparto por su intensa interpretación de Anita, una inmigrante puertorriqueña que trabaja como costurera en Nueva York y trata de ayudar a María (Rachel Zegler), la hermana de su novio, a superar el dolor por el primer amor.

Su discurso a la hora recoger el premio ha sido todo un alegato a favor de la diversidad: "Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, ves a una mujer de color abiertamente queer y afrolatina que encontró su vida y su fuerza en el arte. Eso es lo que creo que celebramos aquí. Así que si alguien alguna vez ha cuestionado tu identidad (...) te lo prometo, hay un lugar para nosotros", ha declarado contundente al recoger el Oscar, que le llega después de toda una ristra de reconocimientos por el mismo personaje: el premio del Sindicato de Actores de Hollywood, un Bafta, un Critic Choice y un Globo de Oro.

Pero es que DeBose siempre ha sido alérgica a las etiquetas. Defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, antirracista y feminista, la única que ha aceptado es la que ha usado en su discurso de los Oscar, la de queer, un término que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero, es decir, alejándose del binarismo hombre-mujer. "Algunas personas me dicen que visto como un hombre, como una mujer o como una lesbiana, pero no. Me visto como soy yo, no suscribo normas de la sociedad y soy más que una etiqueta que alguien más me da", ha señalado en alguna ocasión.

El 'pelotazo' de 'Hamilton'

Nacida en Raleigh (Carolina del Norte, EEUU) en 1991, y criada por su madre, maestra de la escuela pública, la piel tostada de Ariana es fruto de su ascendencia afro-puertorriqueña. Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue a través de la danza: en su juventud entrenaba como bailarina durante los fines de semana y terminó trabajando como asistente del estudio para pagar sus clases.

En 2009, siendo todavía adolescente, tuvo la oportunidad al debutar en el concurso televisivo de baile So You Think You Can Dance, donde llegó a colarse en el Top 20 antes de ser eliminada. Dispuesta a seguir con su pasión, se mudó a Nueva York, donde consiguió sus primeros papeles en shows como Bring It On, Motown: The Musical y en una reposición de Pippin, con los que alcanzó el sueño de poner su primer pie en Broadway. Hasta que Lin-Manuel Miranda la contrató para participar en Hamilton, el musical histórico que revolucionó Broadway, y su fama se disparó.

En el premiado musical se hizo conocida por su papel de bala, siempre presente cuando la muerte le llegaba a Alexander Hamilton y a otros personajes de la obra. De ahí, se fue abriendo camino en el cine, con títulos como Seaside y The Prom, junto a Nicole Kidman y Meryl Streep, y la televisión, con series como Schmigadoon! (de Apple+) donde, cómo no, volvía a demostrar sus dotes para el baile.

Sucesora de Rita Moreno

El reconocimiento a DeBose por su trabajo en la reinvención del clásico musical West Side Story, esta vez por Steven Spielberg, se produce 60 años después de que Rita Moreno ganara una estatuilla por el mismo papel, algo poco habitual. De hecho, solo había ocurrido dos veces antes: con Marlon Brando y Robert de Nito (en el papel de Vito Corleone en El Padrino y El Padrino II) y con Heath Ledger y Joaquin Phoenix por meterse en la piel del Joker en El Caballero Oscuro y Joker, respectivamente.

