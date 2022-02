'The Offer', la serie sobre 'El Padrino' que nadie podrá rechazar

Las anécdotas del productor Albert S. Ruddy, interpretado por Miles Teller, inspiran una miniserie que debería verse aquí a finales de año

Miles Teller como el productor Albert S. Ruddy en ’The Offer’. / PARAMOUNT

Todo el mundo conoce la agitada trama de El Padrino, pero lo que quizá no tanta gente sabe es que durante su producción y rodaje se sucedieron toda clase de conflictos, giros y choques de egos. Por eso hay altas expectativas de entretenimiento con The Offer, serie basada en las batallas (algunas de ellas inéditas) relatadas por Albert S. Ruddy, productor que por poco no sobrevive a este clásico de 50º aniversario.

Como en un infinito juego de matrioshkas, también The Offer ha tenido sus tumultos internos. Armie Hammer (Call Me By Your Name) fue anunciado en diciembre de 2020 como actor que daría vida a Ruddy, pero al mes siguiente, las alegaciones de mala conducta sexual aparecidas online sacaron a Hammer del proyecto.

Finalmente es Miles Teller quien lidera un reparto en apariencia bastante coral: la gran Juno Temple será la asistente del productor, Bettye McCartt; Matthew Goode (nominado al Emmy por su Conde de Snowdon de The Crown) hará las veces de Robert Evans, por entonces presidente de Paramount; Justin Chambers será Brando, y a Dan Fogler corresponde la responsabilidad de encarnar a Coppola, uno más fiel a la realidad que el elegido por Barry Levinson para su película de premisa similar Francis And The Godfather: el sex symbol Oscar Isaac.

LA GARANTÍA DE TOLKIN

Más allá de este notable reparto, lo que realmente inspira confianza es la presencia como guionista de Michael Tolkin, experto en escribir sobre trasfondos del showbusiness: suyo era el guion de El juego de Hollywood, adaptado de una novela propia. Además, Tolkin ha demostrado su capacidad para desarrollar buenas series: cocreó Fuga en Dannemora, recreación minuciosa del plan de ruta que siguieron los convictos fugados en 2015 del Centro Penitenciario Clinton de Nueva York.

The Offer podrá verse en Estados Unidos desde el 28 de abril a través de Paramount+, servicio de streaming no disponible en España. La serie nos llegará, probablemente, a finales de año con SkyShowtime, plataforma que engloba contenidos de Comcast y ViacomCBS, el conglomerado ahora renombrado Paramount, como su marca de más prestigio.

