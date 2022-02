El fenómeno de Tanxugueiras entrona la cultura tradicional

2 Se lee en minutos Lorena Cochón



Ha sido el tema de moda en los últimos días en todas las reuniones, foros y redes sociales. El fenómeno de las Tanxugueiras no traspasa solo las pantallas y parrillas musicales sino que está despertando el interés por la cultura tradicional que aunque nunca se fue, desde hace años parecía estar aletargada. El baile folclórico gallego es el que más bajas había sufrido en los últimos tiempos por el aumento de la carga lectiva o laboral en la mayoría de los casos. No ocurrió lo mismo con la afición a las panderetas que ya había cogido un fuerte impulso gracias al mundo del folk, las foliadas y las regeifas.

Sin embargo, casualidad o no, ya comienzan a notarse las primeras consultas a los diferentes colectivos que imparten baile o percusión tradicional. “Estos días sí que es cierto que nos están empezando a entrar correos electrónicos preguntando por las clases”, señalan desde O Fiadeiro, grupo de baile tradicional de Vigo, donde Fran Sieira, uno de los bailarines de Tanxugueiras, perteneció más de 10 años.

El grupo 'Faragullas' de San Paio de Lavadores conoce de primera mano eso de juntarse para tocar, para divertirse, para expandir la tradición más allá del aprendizaje y manejo de instrumentos. Lo llevan haciendo desde 2003. “É que nos levamos súper ben e pasámolo chachi”, destaca Olga Monzón, una de las integrantes. Aunque casi todas superan la mediana edad, el espíritu que rodea a la “tribu” es enérgico y lleno de inspiración para las futuras generaciones, que a partir del esplendor que goza estos días la música gallega, puedan estar barajando acercarse a los grupos de Folclore tradicional. “Fannos falta xente nova que aporte o contapunto coa veteranía do resto”, añade Leni Pérez, profesora de percusión en la Asociación de San Paio de Lavadores.

Las chicas de Tanxugueiras no solo demostraron que la música en gallego puede comercializarse con todas sus características, aturuxos incluidos, sino también, que en grupo, todo es mejor. “Non só vimos a aprender música, vimos a compartir, a falar do que nos gusta”, abunda Paqui Codefido, integrante de 'Faragullas'. Si hay algo que echan de menos son las foliadas y reuniones que celebraban antes de la pandemia. A parte de las actuaciones que realizan en otros centros culturales y eventos por el área olívica, donde mejor lo pasan es en las fiestas donde se canta y baila por muiñeira. “Queremos que nos volvan a abrir os furanchos e poder cantar, tocar e bailar en liberdade”, resalta Leni.

“Nos representan”

Las clases de los últimos días han estado algo sobresaltadas por la carrera de Tanxugueiras a Eurovisión. La gala de Benidorm Fest ha sido objeto de debate en todos los foros, también entre las pandereteiras y cantareiras de 'Faragullas': “É que foi un roubo. Toda España estaba con elas. Unha posta en escena espectacular. Dérono todo. Non só porque eran galegas, senón porque eran as mellores, sen desmerecer ao resto. Pola opinión de cinco personas fixéronas quedar de segundas. Non só nos representan, elas son gañadoras para nós e para o resto do país”, reitera Elvia Vilas, pandereteira de la formación. Todas desean que el fenómeno de las gallegas sirva para atraer a las nuevas generaciones “a probar a divertirse con unha foliada”.

Noticias relacionadas