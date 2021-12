Martin Amis cree en la literatura y los amigos

Martin Amis ya se adentró en los terrenos de la autobiografía en el año 2000 con Experiencia, un recorrido por su vida, sus libros y los autores -Nabokov y especialmente Saul Bellow- que desde la admiración le reportaron buena parte de la maestría narrativa que Amis ejerce.

Han pasado veinte años y Amis ha querido darle otra vuelta de tuerca a sus años de joven transgresor, mujeriego y rebelde y a los siguientes, ya mas reposados y convertido en un escritor reconocido y admirado.

Desde dentro, es esa nuevo ajuste de cuentas con su pasado. Sin duda esos veinte años que le separan de Experiencia, hacen de este nuevo experimento autobiográfico una historia más valiosa y generosa en lo vital y también mas lograda en lo puramente literario. Su dominio de una prosa rica y diversa se ha acrecentado y le permite trabajar con libertad y sin miramientos en la conjunción de géneros y en una hermosa contaminación de ellos.

Martin Amis' new book, Inside Story, will explore his extraordinary life, ‘as a man and a writer’.



