Jhay Cortez quiere convertirse en una "marca global"

Con pelotazos como DÁKITI, dueto con Bad Bunny que resulta ser la canción más reproducida en España en 2021 en la plataforma Apple Music, se propulsó la carrera de Jhay Cortez, pero él se marca ahora como meta compartir con el público “la experiencia” de su música, reconociéndose como “un fanático de los álbumes de reguetón”. En esa senda sitúa su segundo disco, Timelezz, que presentará el 16 de diciembre en el Palau Olímpic de Badalona (escenario que, tras una importante reforma, recupera con el cantante puertorriqueño su actividad musical, interrumpida seis años atrás).

Hablamos de un álbum que Cortez ve concebido como tal, con su progresión de ambientes, a través de cierto intimismo romántico (su “zona sentimental”, desliza), sus asaltos reguetoneros y las invectivas de trap y deep house. “Un poco de todo”, asiente a este diario en su muy intensa visita promocional de este martes. Obra que surge de la niebla pandémica y de sus pausas forzosas. “Una época en la que, gracias a Dios, tuve tiempo de estructurar mi carrera y ver hacia qué color y qué estilo quería llevar el álbum”, explica. “Me puse a pensar qué podía hacer, algo que no resulta fácil cuando estás viajando constantemente”.

Nombre con marca

Después de su primer disco, Famouz (2019), sintió que su voz había madurado “Y me sentía más seguro, preparado para descubrir un nuevo estilo de mí mismo. Tenía que evolucionar y superarme, no para presionar a nadie, sino por mí mismo, como artista”, aventura. Cortez no es de los que disimulan su ambición comercial. “Tengo hambre de seguir trabajando y haciendo crecer mi marca, convirtiéndola en algo global”.

Objetivo que no parece quimérico para Cortez, cantante y compositor nacido hace 28 años en Río Piedras (Puerto Rico); crecido en New Jersey y que actualmente reside “entre Puerto Rico y Miami”. De la isla antillana vienen sus primeros referentes artísticos, Tego Calderón y Don Omar, ambos citados en uno de los nuevos temas, Mi vicio. “De Tego fue el primer o segundo CD que escuché de los que tenía mamá guardados, cuando yo tenía como diez años, y Don Omar fue la pieza clave que me inspiró a decir, de muy joven, que yo quería ser artista también”. Timelezz tiene, por alusiones como estas, algo de “tributo a los artistas y a la era del reguetón más inspiradora”.

Sentimiento y perreo

Ha contado con colaboradores valiosos como su paisano el productor Tainy para elaborar una obra que transcurre combinando modos emotivos (“cosas que quiero sacar de mi vida personal, porque soy un poco sentimental”) y severas invitaciones al perreo. “Lo más dinámico me ayuda en un concierto; me da más espacio y tela para cortar”. Todo ello, bajo la máxima de evitar los clichés latinos y urbanos. “Me gusta salirme de la zona del confort del género, y creo que ahora la gente, después de dos o tres años escuchando lo mismo, ya busca algo diferente”.

Captar oyentes ajenos al mundo del reguetón, procedentes del pop o incluso del rock, es “mayormente” su “misión”, admite, dando por conquistados sus territorios naturales en las Américas. “En Puerto Rico, de cada diez carros, en siete están escuchando a Jhay Cortez”, hace notar sin cortarse. Aunque, al mismo tiempo, concede que “la crítica más difícil y, a la vez, más constructiva”, es la que sale de su país. Pero los escenarios europeos están ahora en su punto de mira, de cara a una gira en el que ofrecerá un show con banda que, anuncia, recorrerá las distintas estaciones del álbum. “La experiencia completa”.

