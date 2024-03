He venido a hablar de mi libro: Ignacio Orovio

En el año 2004 vivía en Madrid y me dedicaba al periodismo judicial. Por entonces estaba intentando escribir una novela, que era la historia de un hombre joven, abogado, más o menos de mi edad, que vive y trabaja en una ciudad que no es la suya, como yo, y que arrastra pesos del pasado. Aquí ya no era yo, de manera que aquella voz no era la mía. No sólo contaba cosas que a mí no me habían ocurrido, sino que la voz, probablemente por eso, sonaba un poco ventrílocua. Falsa.

La mañana del 11 de marzo tuve que aparcar drásticamente aquel proyecto cuando cuatro trenes explotaron en las líneas de Cercanías de Madrid. Yo vivía muy cerca de Atocha, en Lavapiés, de manera que muy pronto estuve en la zona. En concreto, en el tren que había explotado a la altura de la calle Téllez y en el que murieron ni más ni menos que 63 personas. Una de ellas a mis pies, después de un masaje cardíaco infructuoso. Las escenas de aquella mañana las hemos visto todos en televisiones y periódicos. Yo las vi en directo. No puedo decir que tenga traumas.

Dado que me dedicaba el periodismo judicial, toda la investigación que comenzó aquella mañana fue mi ocupación principal durante los meses y los años siguientes. Porque, además de mi trabajo para La Vanguardia, colaboré en un ambicioso documental, Conexión Madrid, dirigido por el periodista británico Justin Webster, que en octubre de 2007 se emitió en varias televisiones europeas coincidiendo con el veredicto que del comando dictó la Audiencia Nacional.

Tipos grises

Con Webster también escribimos un libro de investigación periodística, con el mismo título, que publicó la editorial Debate (y que se acaba de reeditar). Allí reconstruimos las vidas de dos de los principales líderes del comando de Madrid, dos tipos que llevaban años viviendo en la capital de España. ¿Por qué aquella matanza? Uno –Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino- procedía del ámbito universitario, el otro –Jamal Ahmida, El Chino- era un narcotraficante. Pero en medio había toda una serie de tipos que conocían o podían conocer o intuir o malpensar en qué andaban aquellos dos. Toda una serie de tipos que no eran blanco o negro, eran grises.

De muchos de ellos tomé notas mentales o físicas pensando en una novela. Es la que ahora acabo de publicar, bajo el título de Los inculpados, en la editorial La Esfera de los Libros. La construcción de la trama me costó muchas horas, porque inicialmente trencé la historia que ya estaba escribiendo con la de un marroquí que, como yo, vive y trabaja en una ciudad que no es la suya. Lo bauticé Ismael Feres porque quería un nombre que pudiera sonar hasta español. Un marroquí que me inventé en base a aquellas notas de tipos reales, una suerte de puzle de tres o cuatro. Pero la voz del abogado seguía sonando metálica, y entonces decidí liquidarlo y ponerme yo.

La historia de Ismael se intercala con la de un periodista que se llama como yo y que tiene un alto porcentaje de verdad, o al menos de cómo recuerdo o cómo he reconstruido mi día a día después de los atentados, con todo el trabajo periodístico que conllevó. Técnicamente es una novela porque no es la verdad de aquellos días, aunque haya intentado que sí sea la realidad de aquellos días. Al servicio de la trama me adueño de cosas que no hice yo pero son o pudieron ser reales. Periodismo en medio del caos.

Si en la parte de Ismael me interesaba intentar explicar los grises de alguien que sospecha o se cuestiona sobre los planes de un amigo, de un compañero de piso, de un amigo de la infancia, la narración en primera persona tiene el fin último de homenajear a nuesto oficio, el periodismo, con sus debilidades y sus fortalezas. Y con la literatura como necesaria herramienta.