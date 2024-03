Ilumi Ramos, directora de la Biblioteca La Bòbila: "Conocer y dinamizar nuestro fondo de novela negra para mí es fundamental"

Llegó a La Bòbila, la biblioteca con el mejor fondo de novela negra de España, y el director, Jordi Canal, le preguntó: "¿Qué has leído?". "Los clásicos", respondió. "Es un buen comienzo", dijo él. Hoy, Ilumi Ramos (Barcelona 1967) dirige La Bòbila, en L’Hospitalet de Llobregat, tras la jubilación del padre del proyecto, que situó el centro en el top europeo del género.

"Conocer y dinamizar nuestro fondo para mí es fundamental. Es una de las tareas más importantes y dedico muchas horas", comenta esta mujer que iba para filóloga pero se pasó a biblioteconomía y, tras 15 años de auxiliar en La Bòbila y después directora en Vallirana, ya lleva tres entre asesinos, cadáveres, policías y todo tipo de personajes de dudosa calaña: "Los lectores de género negro se enamoran de un autor o una serie y cuando terminan no saben qué leer, quedan huérfanos. Yo asumo la responsabilidad de hallarles un nuevo itinerario lector. Es una de las cosas que más me gusta".

¿Y a usted qué le gusta? "La negra, más que la policiaca. Saber quién es el asesino no me interesa. Me atrae el porqué". Un grupo de investigadores universitarios franceses del proyecto POLARisation visitaron La Bòbila y elogiaron la biblioteca: "Me siento orgullosa del reconocimiento de las universidades francesas. Estuvieron una semana, removiendo el fondo y catalogando a los autores franceses de género negro publicados en castellano y catalán, los tenemos todos. Una gente magnífica y un reconocimiento meritorio. En otoño, Jordi Canal y Álex Martín irán a un congreso en Pau a explicar nuestro proyecto".

A qué espera la Administración para acometer la reforma de la biblioteca no se lo pregunto: es futuro negro.