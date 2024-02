Anna Punsoda, editora, traductora y periodista: "Los sabios locales no cuentan para el ecosistema cultural"

Tras licenciarse en periodismo y en filosofía, estudiar alemán, trabajar en medios de comunicación y ganar el premio Roc Boronat con la novela Els llits dels altres, Anna Punsoda (1985) da un giro a su vida, recoge sus años urbanos y con toda la familia vuelve a su pueblo. "En Barcelona no tenía tranquilidad. Vivíamos para pagar el alquiler, con la angustia permanente del dinero."

Con dos críos y un marido urbano y cultivado, Anna ha vuelto a la Segarra, esa mancha amarillenta en el centro de Catalunya donde no hay nada, según sus palabras. Nacida en Concabella, hoy vive en Les Pallargues, al lado, y a dos pasos de Guissona y la macro empresa de alimentación.

"En la Segarra hemos de intentar no ser la periferia de Catalunya, porque hay la sensación de que todo lo que no sea un modelo periurbano es una mierda. En esta comarca hace falta una acumulación de gente que empuje para que sucedan cosas, y somos pocos."

Su libro La terra pura (Pòrtic), que debería leer el President si entiende el país como un todo, no es ni un elogio buenista de la vida de pueblo, ni una crónica pintoresca de far west local, es una obra brillante y bien escrita que pisa el secano e intenta entender la relación de gente como ella con este lugar olvidado: "De BonÀrea al canal Segarra-Garrigues, todo tiene a ver con el contexto".

¿Determinismo u observación? "Los sabios locales no cuentan en el ecosistema cultural del país, pero hacen un trabajo imprescindible." Y mientras sus hijos crecen libres, ella es editora de Fragmenta, traduce y escribe: "Hoy en día la distancia no es decisiva. La tecnología nos acerca y sin Barcelona o Lleida no seríamos nada, pero vivir en un pueblo cambia la manera de ver las cosas".