Vanessa Lara, directora de la librería Alibri: "En la cadena del libro las mujeres somos mayoría"

Cuenta Vanessa Lara (Barcelona 1978) que, en diciembre de 2022, cuando oyó que la librería Alibri cerraba, le supo tan mal que incluso fue a despedirse. "Poco me imaginaba que no solo no cerraría, sino que, seis meses después, yo sería la primera mujer que la dirigiría en sus 98 años de historia".

Por entonces, dirigía la Casa del Libro de la rambla de Catalunya, adonde había llegado de forma casual en la Navidad de 2012. "Soy muy lectora y quedé fascinada por el oficio. Estar al día de las novedades, conocer a editores, autores o prescriptores y tratar con el público es lo que más me gusta. Y, ahora, dirigir un equipo de 25 personas tan profesional como el de Alibri –somos de los pocos que tenemos catalogadores– y ser la primera mujer es un honor ilusionante, porque en la cadena del libro las mujeres somos mayoría".

Lara, que no venía del mundo editorial, asegura que "la nueva Alibri va a recuperar el carácter emblemático de la librería Herder. Hay mucha gente que aún la llama por su nombre histórico y eso no se puede perder. Para mí, dirigir un patrimonio como este con el excelente equipo que tengo es un orgullo enorme".

Está decidida a que, cuando cumpla el siglo, la librería tenga de nuevo la personalidad que la hizo la mejor de la ciudad. "Ampliaremos a una tercera planta. Será la más grande de Barcelona y hará honor a su historia. La psicología será, como ha sido siempre, uno de los puntales fuertes", afirma.

"Pronto habrá un par de Alibri más en España y posiblemente en un futuro se abra otra en Catalunya, pero no serán todas iguales como las cadenas; cada una mantendrá su propia personalidad, catálogo y estilo". Porque una librería no es un súper. Así lo entendemos.