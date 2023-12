Xavier Graset, presentador de 'Més 324': "Empecé a hablar de libros en el programa de forma accidental"

Escuchar la entrevista que Xavier Graset (Vila-seca, 1963) hace cada noche a un escritor en la parte final del programa televisivo que dirige en el canal de noticias 3/24 es una manera feliz de acabar el día.

Lectores, escritores y editores felicitan la divulgación amena, diversa e inteligente que del libro hace el periodista, y los libreros aseguran que los autores que aparecen en Més 3/24 atraen el interés del público: "Hablar de libros salió de forma accidental. Pensé que tenía sentido que, en un programa de debate, aparecieran libros de ideas, política o ensayo, y puse en marcha este pequeño espacio. Con el tiempo los editores me hicieron ver que la ficción también explica cómo es el mundo, y me lancé a hablar de novelas y de poesía", cuenta con su humildad habitual este profesional galardonado con el premio a la difusión de la Setmana del Llibre en Català y con una trayectoria que toca todos los campos, teatro incluido.

Es un periodista a quien le gustan más las palabras que las historias. "Hago un programa de palabras que funciona con la combinación de la palabra dicha, improvisada, de los tertulianos con la escrita y pensada de los escritores", afirma, aunque no siempre ha tenido clara la mezcla. "Al principio me daba un cierto temor, pero conseguí vencer las reticencias y ahora me hallo en una autentica cascada. En todas partes hay gente que me para y me pasa libros. Yo no pretendía hacer un espacio de éxito, ha llegado por decantación", se justifica sin motivo porque las audiencias cantan: la gente quiere que hable de libros.

¿Por qué él y no otro? Quizá por la generosidad y la aguda espontaneidad con que afronta el diálogo con los autores. Con Juana Dolores, también.