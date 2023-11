Anna Guitart, periodista cultural: "Encuentro belleza en la lectura y mi trabajo es divulgarla"

La periodista cultural Anna Guitart / EPE

Mientras pone a punto la sexta temporada de su espacio Tot el temps del món, el único programa de televisión donde se habla de libros sin prisas, Anna Guitart (Barcelona, 1976) se dedica a leer, a cuidar del pequeño Simó y a leer y leer más. "Poder dedicar la vida a leer es una suerte. La lectura es parte de mi vida", afirma sin presunción este mujer que no es crítica –"el trabajo de los críticos es otro, yo solo soy periodista cultural"– pero que ha recibido el Premi Pere Rodeja por su gran capacidad para generar repercusión y estima por los libros.

"Entiendo la lectura como una pasión. Y lo que hago cuando hablo o escribo de ellos es transmitir esta pasión, decirle al público: 'Este libro es fantástico, de verdad, créanme'". Dicho así parece muy fácil, pero es su manera de hacerlo lo que lo hace fácil. Sonríe levemente a cámara, habla sencillo, sin aspavientos, y clava los adjetivos precisos: "Los libros son próximos y nos satisfacen. Yo hallo belleza en la lectura, y mi trabajo es decírselo a la gente, divulgarla".

Nada de ir de enterada, nada de hablar ex cátedra (tan habitual en el gremio): "No me gusta la actitud del que cree que sabe mucho y piensa que quizá sus interlocutores no están a su altura. Esa actitud aleja a la gente de la lectura". Quizás por eso cree en los jóvenes: "Que los jóvenes no leen es mentira. Lo que sucede es que, a menudo, los adultos pretendemos que lean lo que nosotros consideramos que les conviene, no lo que a ellos les gusta, y por eso menospreciamos su actitud. Que lean lo que les de la gana, solo faltaría. ¿O es que los cómics no son lectura? Jóvenes y mujeres son los dos grandes grupos de lectores". Vayan a un club de lectura y verán que tiene razón.