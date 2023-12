Cuanta, cuanta guerra

Fotograma de ‘Sin novedad en el frente’, adaptación de 2022 / EPE

No puedo afirmar que en nuestra lengua no haya suficientes libros sobre las guerras. Los hay, y me parece que este es un buen momento para leer alguno de ellos y reflexionar sobre el complejo –o sencillo, según se mire– mundo de las guerras. Terrible, atroz, desmesurado, y podríamos añadir muchos adjetivos calificativos.

De todos los que he leído, quiero destacar los que siguen. Y explico por qué creo que son más que interesantes para reflexionar seriamente sobre esta lacra que la humanidad no ha sabido quitarse de encima.

Primero los libros de ensayo, en general nada complejos, que los hay de todo tipo.

El arte de la guerra, de Sun Tzu es un libro “clásico”, aunque no estoy seguro de que sea muy leído. Es una obra de pensamiento que, veintiséis siglos después de su escritura, nos sigue aportando motivos de reflexión, muchos de ellos son estrategias que sirven para la vida cotidiana, en este mundo tan competitivo.

La segunda guerra mundial, una historia gráfica es la edición en dibujos del libro de Antony Beevor. Es un trabajo titánico que sintetiza en dibujos la historia de la Segunda Guerra Mundial, y como la cuenta Beevor.

En 2019, la editorial Crítica sacó un libro con infografías excelentes y detalladas que lo convierten en imprescindible para tener una visión global de la Segunda Guerra Mundial. El título es claro: Historia visual de la segunda guerra mundial. Muy recomendable, y más en estas fechas en las que solemos regalar libros.

La editorial Pasado y presente tiene en su catálogo, además del mencionado libro de Beevor, varios libros que someten a juicio la guerra. Desde el libro de Christer Bergstrom Ardenas. La batalla, hasta Stalingrado, la visión alemana del enfrentamiento escrita por Jonathan Trigg, y también libros muy curiosos como Ángeles vengadores, de Lyuba Vinogradova, sobre las francotiradoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, o La edad media en 21 batallas, de Federico Canaccini, medievalista de reconocido prestigio.

Pero donde se “viven” las guerras es en nuestro imaginario, es decir, en la ficción bien trabajada y elocuente. En este apartado me gustaría destacar el “olvidado” libro de Norman Mailer Los ejércitos de la noche, una crónica de los acontecimientos históricos que es también una novela y, en última instancia, un capítulo de la vida del propio Mailer.

Un libro imprescindible y poco leído en estos tiempos es la novela de Dalton Trumbo Johnny empuñó su fusil. Tremenda, brillante, aterradora, y uno de los más contundentes libros en contra de la guerra. Nos sumerge en el drama humano, duro y a la vez lleno de ternura, de lo que significa quedar herido en el campo de batalla. El mismo Trumbo la adaptó al cine, pero está, también, lejos del alcance de la mano. Es un libro que todos los que nos manifestamos contra la guerra tenemos el deber de leer. Su elocuencia explica su furia.

Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque es otro de los ineludibles que no hace mucho se adaptó por segunda vez al cine, pero no dio lugar a debates, a reflexiones sobre esta lacra. Sinceramente creo que la novela, publicada por Navona actualmente, es de lectura obligada, como en el caso de la obra de Dalton Trumbo.

Para terminar, unas breves referencias a novelas ya totémicas: Guerra y Paz, de Lev Tólstoi, que transcurre en los tiempos de Napoleón; Una saga moscovita, de Vasili Aksiónov, que acontece en la Segunda Guerra Mundial; Vida y destino, de Vasili Grossman; El doctor Zhivago, del genial Pasternak. Sin olvidarnos de un libro que tuvo y sigue teniendo mucho éxito de ventas en nuestro país: El niño del pijama de rayas, de John Boyne.

Escoger es renunciar, y por ello seguro que me dejo en el tintero varios títulos tan señados como los que menciono, pero esta es mi mirada.