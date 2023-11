Presentar, presentar y volver a presentar

3 Se lee en minutos



Recuerdo la fecha con precisión, por las notas que tengo en el libro: se trataba del martes 30 de octubre de 2007. Lugar: sótano de la librería La Central del Raval. Hora: 19.30. Cita: Editorial Belacqva les invita a la presentación de la biografía de Joseph Conrad, de Juan Gabriel Vásquez. Composición de la mesa: el autor y el que firma. Asistencia: Antonio Ramírez, dueño de la librería, y Rodrigo Fresán alzando el brazo y clamando: "No me gusta el fútbol". Nadie más. Había partido del Barça. Patinazo nuestro, no hay más que decir. Si juega el Barça en Catalunya, no presentes NADA. No prepares nada. No hagas nada. Fracasarás rotundamente.

Esa anécdota me perseguirá siempre. Nunca montaré nada cuando juegue el Barça o el Madrid en el Santiago Bernabéu. Todas –porque, salvo alguna excepción, las personas que llevan la prensa en las editoriales son mujeres– las directoras de prensa ya lo deben saber y a las que no lo recuerden les aviso: en septiembre hay que puntear la agenda con los partidos de fútbol masculino y ahora también femenino, porque si montan "lo que sea" fracasarán. Forever.

El duro oficio de los editores y editoras… No conozco autor o autora que no quiera tener una o varias presentaciones de su libro. "¿Madrid y Barcelona, seguro, noooo? Y además podríamos hacer Sevilla, Bilbao, Valencia….???!!!". ¿Están locos? ¿No saben que en este país se publican miles de títulos al año? ¿O no quieren saberlo? No quieren saber nada que no se refiera a su libro. Y es legítimo, pero las manos tienen cinco dedos, los días tienen 24 horas y la realidad no es el deseo.

De todas formas, la racionalidad con la que un editor o una directora de prensa puede argumentar con el autor solo sirve con los muy veteranos. Las y los jóvenes, los de "su primera novela", son inasequibles al desaliento. Mandan los sentimientos, manda el corazón. Y no crean que la poca asistencia les disuade, no la ven. Para ellas y ellos se trata de hablar de su libro, de su libro y solamente su libro. Es el ego. Tan imprescindible para la creación como dañino para tocar de pies en el suelo.

Pero no son los únicos que sueñan, no. Están nuestros amigos los libreros. Cuando se conoce la fecha de la salida a la venta de determinado libro de determinado autor… el teléfono ruge a todas horas. Quieren que les lleves a esa autora o autor para que se presente el libro en su librería y no en las demás. Y no hay tantas librerías con espacio y verdadera voluntad de promocionar determinado título que acaba de salir. Hay muchas con mucha voluntad y poco espacio. Hay muchas que, por no estar situadas céntricamente, no cuentan. Pocas librerías de barrio presentan libros. No tienen espacio, ni tiempo, y saben que acudirán solo unos cuantos amigos.

Es tal la fuerza de voluntad de los autores que, desde hace ya años, se montan presentaciones de libros en bares, bibliotecas y espacios culturales porque las librerías, en realidad, no pueden contener la avalancha de actos que las editoriales montamos. ¿Y por qué? Porque tampoco nadie sabe cuán útiles son o no para el autor o el título estos actos.

El sector editorial crece y se sofistica pero aún nadie sabe con certeza por qué se vende un libro y no otro. A posteriori todos somos muy listos y tenemos multitud de explicaciones. Pues eso. Señoras y señores editores, tengan por seguro que, en mi opinión, este tema no cambiará. Dense por vencidos, el autor gana. En esta parcela, seguro. En las demás, "depende, todo depende".

Hay otro aspecto importante a tener en cuenta, y que desarrollaré en otro artículo, que es la búsqueda del presentador o presentadora adecuados para el gusto de cada autor. Este tema sí que tiene tela…