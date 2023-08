'Hontoria', de Juan Carlos Galindo: el precio de una obsesión

El periodista y escritor Juan Carlos Galindo, autor de ’Hontoria’ / EPE

En algún momento del sábado 6 de agosto de 2016, Joaquín Vila, Consuelo Martín y Sergio Vila fueron asesinados en su casa unifamiliar en Hontoria, término municipal de Segovia. Padre, madre e hijo menor de una familia de cuatro miembros. Faltaba Jaime, el hijo mayor, que se libró de formar parte de la masacre. Los cuerpos estaban cosidos a puñaladas. Podríamos afirmar que este es el argumento principal de Hontoria (Salanmadra, 2023), de Juan Carlos Galindo, pero sería decir muy poco de uno de los debuts literarios más destacados del año.

Cuando eres un referente en la crítica del género negro como es Galindo (coordinador del blog de novela negra Elemental de El País) no es fácil pasar al otro lado. Convertirse en el juzgado en lugar del que juzga. Quizá por ello ha decidido poner el listón muy alto en una serie de aspectos.

El primero de todos, su protagonista, Jean Ezequiel. Un periodista y podcáster obsesionado con la resolución de crímenes. Para que comprendamos al personaje, recorreremos con él toda su experiencia vital. Desde sus comienzos como estudiante de Periodismo, sus prácticas con Rodolfa Vals en El Ideal de Castilla (claro homenaje a Rodolfo Walsh, padre del true crime con Operación Masacre en 1957), hasta su perdición y obsesión por el caso del triple crimen de Hontoria.

Galindo no escoge el camino fácil. Escoge retratar a Jean de forma que, en un primer momento, el personaje no nos cae del todo bien. Desde una narración en primera persona llega a afirmar que analiza a la sociedad que le rodea desde un pedestal, algo que nos da pistas de que no siempre tomará buenas decisiones. Lo aleja del clásico héroe que consigue resolver todos sus casos con premeditación para convertirle en un ser humano con sus torpezas y defectos: un magnífico truco para que el lector conecte más con él.

Nuestra historia criminal

El segundo motivo es la erudición de la que hace gala el autor acerca del periodismo de sucesos patrio. El triple crimen de Benifallim, el doble asesinato de la calle Carretas (la de Segovia, no la de Madrid), el crimen de los Galindos, el caso de Juan Díaz de Garayo (más conocido como el Sacamantecas), el cuádruple asesino de Pioz, y un largo etcétera. Todos conocemos a Zodiac, a BTK o a Unabomber; el exotismo de lo extranjero. Pero nuestra historia criminal bien da para una serie de televisión. O para un pódcast.

Y el tercero, por el estilo periodístico escogido para la narración. No es esta la primera obra en la que un reportero lleva a cabo una investigación, pero sí que el tono es novedoso. No huye de la descripción somera, de la exposición de los hechos propia de la prensa. Pero el modo empleado no desmerece en absoluto la prosa del escritor segoviano. Si alguien lo pone en duda, que acuda al capítulo 33 del libro.

Hontoria es una primera novela que aprueba con nota. Destaca por encima de todo por su retrato de la sociedad segoviana. Los silencios, los secretos, la dificultad de penetrar en comunidades tan cerradas. Una historia asfixiante en la que la climatología funciona como un reflejo del nivel de aflicción del alma de Jean Ezequiel. Una obra perfecta para afrontar el calor infernal del asfalto.